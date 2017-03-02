Хроника 1 марта: "национализация" на Донбассе, свет и алкоголь опять подорожали

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В Украине с 1 марта подорожала электроэнергия, повысились акцизы на алкоголь, а в ЛДНР началась "национализация" украинских предприятий. Также накануне Кабмин утвердил порядок перемещения товаров через линию разграничения, организаторы блокады Донбасса открыли новый пост, а еще в Донбассе захватили офис "Укртелекома". Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Украине с 1 марта подорожала электроэнергия

В Украине со среды в среднем на 25% повышаются тарифы на электроэнергию. С 1 марта тарифы вырастут в среднем на четверть по сравнению с действующими с 1 сентября 2016 года и составят: при оплате потребленной электроэнергии в объеме до 100 кВт/ч — 0,9 гривны, а свыше 100 — 1,68 гривны. Таким образом, по сравнению с апрелем 2015 года тариф на электроэнергию вырастет в 3,5 раза.

В Украине повысились акцизы на алкоголь

Ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки увеличены на 20% в Украине, соответствующие изменения в Налоговый кодекс страны вступили в силу с 1 марта. Согласно документу, с начала марта на 12% вырастет акциз на крепленые, игристые вина и пиво. Без изменений останутся только ставки для натуральных вин. Ранее эксперты прогнозировали, что цены на алкоголь в связи с повышением акцизов вырастут на 10-15 гривен за бутылку объемом 0,5 литра.

В ЛДНР с 1 марта началась "национализация" украинских предприятий

Внешнее управление вводится с 1 марта на всех украинских предприятиях, которые находятся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, если эти предприятия не были там зарегистрированы. Такое решение было принято главами самопровозглашенных ЛДНР в ответ на транспортную блокаду Донбасса. В понедельник, 27 февраля, главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады.

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Кабмин утвердил порядок перемещения товаров через линию разграничения

Кабинет министров Украины в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО принял предложенный Службой безопасности Украины порядок перемещения товаров через линию разграничения и в течение суток доработает перечень товаров, разрешенных к перемещению. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день Украина столкнулась с энергетической и экономической блокадой.

В Донбассе захватили офис "Укртелекома"

Компания "Укртелеком" прекратила предоставление услуг в оккупированной части Донецкой области. "ПАО "Укртелеком" сообщает о вынужденном прекращении с 1 марта 2017 года предоставления услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными лицами", — говорится в сообщении компании. Также в "Укртелекоме" заявили, что потеряли техническую возможность централизованно управлять оборудованием на этой территории и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети.

Организаторы блокады Донбасса открыли новый пост

Организаторы торговой блокады в Донбассе сообщили, что открыли пост блокады на трассе Курахово-Марьинка. "Открыт мобильный пост штаба блокады в новом направлении. Пост расположен на трассе Курахово-Марьинка и является связующим звеном с редутом "Соловей" на Мариупольском направлении и редутом "16 добровольческого батальона" в Кривом Торце", — говорится в сообщении штаба торговой блокады в Facebook в среду вечером.

Контактная группа договорилась об отводе тяжелых вооружений в Донбассе

Контактная группа по Украине договорилась об отводе тяжелых вооружений в Донбассе, конкретные даты еще обсуждаются, предварительно, процесс отвода планируют завершить к 5-6 марта, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах. "Сегодня стороны достигли договоренности о том, чтобы отвести от линии соприкосновения тяжелые вооружения", — сказал источник.

Украина подписала обновленный меморандум с МВФ

Украина подписала обновленный меморандум с Международным валютным фондом, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Национальном банке Украины/ Сообщается, что Киев направит документ ключевому кредитору для рассмотрения выделения ожидаемого транша в $1 миллиард. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев рассчитывает в ближайшее время достичь договоренностей с МВФ о получении очередного кредитного транша.

Беглый судья Чаус задержан в Молдове

Подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, находившийся в международном розыске по линии Интерпола, задержан в Молдавии, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Судья Чаус был задержан в августе 2016 года детективами НАБУ совместно с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого.

Правоохранители Киева заблокировали сотни "групп смерти"

Киевские правоохранители заблокировали в сети более 500 "групп смерти", сообщил начальник столичного управления киберполиции Нацполиции Украины Сергей Крапива. От родителей и администраций учебных заведений столицы правоохранители получили девять обращений относительно возможного участия детей в суицидальных группах, из них два нашли свое подтверждение. В целом за день в киберполицию поступает около 70 обращений о пропаже детей, из которых в 15-20% подтверждаются. Канал Espreso.TV в Youtube "Группы смерти" в сети: полиция получает десятки сообщений об исчезновениях

В центре Харькова трое мужчин в масках ограбили банк

В центре Харькова на улице Космической трое неизвестных злоумышленников в масках ограбили отделение банка. Трое неизвестных проникли в помещение банковского учреждения, нанесли телесные повреждения охраннику, взломали дверь кассы и вынесли сейф с деньгами в сумме 1,1 тыс долл. и 34 тыс грн.

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В Киеве подожгли дверь в Институте нацпамяти

В ночь на среду неизвестные подожгли дверь в Украинском институте национальной памяти, сообщил глава организации Владимир Вятрович. Премьер Украины Владимир Гройсман поручил МВД усилить охрану Украинского института национальной памяти в Киеве, а также взять под особый контроль расследование нападений, которые в последнее время были совершены против учреждения и его руководства. В минувшем месяце сообщалось о нападении на Вятровича. Ранее в Институте предложили убрать выходные 8 Марта, 1-2 и 9 Мая, при этом праздниками они останутся.

"Яичное нападение" на кандидата в президенты Франции Макрона

Неизвестный "снайпер" попал яйцом в голову одного из фаворитов президентской гонки во Франции бывшего министра экономики Эммануэля Макрона. В среду экс-министр и основатель движения "Вперед" посетил сельскохозяйственную выставку в Париже. Местные СМИ отмечают, что похожий эпизод произошел в июне, когда Макрон посещал город Монтрёй на севере страны.

Именно 1 марта во многих странах мира отмечают день кошек. Как известно, март – это месяц кошачьих гуляний и душераздирающих "концертов". Совсем не удивительно, что "кошачий день" датируется именно этим числом. Их уважали и боялись, незаслуженно ассоциировали с колдовством и истребляли. Корни суеверия уходят в древний Египет, где кошкам и приписали "паранормальные" способности. Однако египтяне весьма трепетно относились к домашним любимцам в отличие от будущих "отпрысков", ведь кошки, по их мнению, защищали людей и дома от злых духов, отгоняя их прочь.