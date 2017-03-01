В Украине повысились акцизы на алкогольные напитки

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки увеличены на 20% в Украине, соответствующие изменения в Налоговый кодекс страны вступили в силу с 1 марта.

В конце декабря прошлого года парламент принял изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение акцизов на алкоголь, сигареты и алкогольные напитки. Таким образом, депутаты пытались повысить доходы в государственный бюджет для увеличения в 2017 году размера минимальной заработной платы до 3,2 тысячи гривен с 1,6 тысячи гривен.

Согласно документу, с начала марта на 12% вырастет акциз на крепленые, игристые вина и пиво. Без изменений останутся только ставки для натуральных вин. Ранее эксперты прогнозировали, что цены на алкоголь в связи с повышением акцизов вырастут на 10-15 гривен за бутылку объемом 0,5 литра.

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Верховная Рада Украины 21 декабря 2016 года приняла госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. Исходя из закладываемого в госбюджете среднегодового курса доллара, цена на газ составит 245,8 доллара за тысячу кубометров.