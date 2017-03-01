Чума на оба ваши дома: соцсети о блокаде Донбасса

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Экономическая блокада Донбасса. Совсем неожиданно эта не особо громкая и массовая акция, стартовавшая всего-то месяц назад, поставила с ног на голову экономику всей страны. Украина осталась без донецкого угля, но с ЧП в энергетике. Теперь страна лишается донецких предприятий, но с чем же тогда останется Киев? И почему в вопросе блокады бездействуют власти страны?

Эти и многие другие вопросы уже давно заполонили отечественный сегмент соцсетей, находя немало интересных ответов и версий происходящего на востоке Украины.

"Власть не понимает, что блокада в глазах значительной части общества превращается в третий Майдан", – пишут одни.

"Как бы этого кому-то не хотелось, но блокада — это не новый Майдан, и даже кровавый разгон блокадников не приведет к новой революции", - отвечают другие.

Многие откровенно не понимают сути происходящего, поэтому пишут просто: "чума на оба ваши дома!"

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook