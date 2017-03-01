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    Аналитика и комментарии

    Чума на оба ваши дома: соцсети о блокаде Донбасса

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (610)

    (обновлено: )45
    Беспощадная блокада заставила Донбасс еще больше отгородиться от официальных земель Киева. Украина осталась без угля, а теперь и без донецких предприятий, "национализированных" властями ЛДНР. Каким будет следующий шаг? Что пишут об этом в соцсетях?
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Экономическая блокада Донбасса. Совсем неожиданно эта не особо громкая и массовая акция, стартовавшая всего-то месяц назад, поставила с ног на голову экономику всей страны. Украина осталась без донецкого угля, но с ЧП в энергетике. Теперь страна лишается донецких предприятий, но с чем же тогда останется Киев? И почему в вопросе блокады бездействуют власти страны? 

    Эти и многие другие вопросы уже давно заполонили отечественный сегмент соцсетей, находя немало интересных ответов и версий происходящего на востоке Украины. 

    "Власть не понимает, что блокада в глазах значительной части общества превращается в третий Майдан", – пишут одни. 

    "Как бы этого кому-то не хотелось, но блокада — это не новый Майдан, и даже кровавый разгон блокадников не приведет к новой революции", - отвечают другие. 

    Многие откровенно не понимают сути происходящего, поэтому пишут просто: "чума на оба ваши дома!" 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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