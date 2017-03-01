В Украине с 1 марта подорожала электроэнергия

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Украине со среды в среднем на 25% повышаются тарифы на электроэнергию.

С 1 марта тарифы вырастут в среднем на четверть по сравнению с действующими с 1 сентября 2016 года и составят: при оплате потребленной электроэнергии в объеме до 100 кВт/ч — 0,9 гривны, а свыше 100 — 1,68 гривны. Таким образом, по сравнению с апрелем 2015 года тариф на электроэнергию вырастет в 3,5 раза.

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Национальная госкомиссия по регулированию рынка электроэнергии (НКРЭКУ) приняла постановление о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию еще в конце февраля 2015 года.

Напомним, с 1 февраля НКРЭКУ повысила тарифы на электричество для ТЭЦ. Кроме того, в начале декабря НКРЭКУ повысила тарифы на тепловую энергию для бюджетных учреждений в среднем на 21,7% (на 240,18 грн/Гкал) – до 1345,15 грн/Гкал.