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    Экономика

    В Украине с 1 марта подорожала электроэнергия

    Тема:

    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (474)

    (обновлено: )101046
    С 1 марта тарифы вырастут в среднем на четверть по сравнению с действующими с 1 сентября 2016 года. НКРЭКУ приняла постановление о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию еще в конце февраля 2015 года.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Украине со среды в среднем на 25% повышаются тарифы на электроэнергию.

    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рост тарифов на электроэнергию с 1 марта, поздравляем Вас!

    С 1 марта тарифы вырастут в среднем на четверть по сравнению с действующими с 1 сентября 2016 года и составят: при оплате потребленной электроэнергии в объеме до 100 кВт/ч — 0,9 гривны, а свыше 100 — 1,68 гривны. Таким образом, по сравнению с апрелем 2015 года тариф на электроэнергию вырастет в 3,5 раза.

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    Национальная госкомиссия по регулированию рынка электроэнергии (НКРЭКУ) приняла постановление о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию еще в конце февраля 2015 года.

    Напомним, с 1 февраля НКРЭКУ повысила тарифы на электричество для ТЭЦ. Кроме того, в начале декабря НКРЭКУ повысила тарифы на тепловую энергию для бюджетных учреждений в среднем на 21,7% (на 240,18 грн/Гкал) – до 1345,15 грн/Гкал.

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