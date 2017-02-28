Под нож! Украинские предприятия Донбасса под угрозой "национализации"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В ночь на 1 марта истекает срок ультиматума, выдвинутого Киеву главами ЛДНР для прекращения блокады Донбасса. В противном случае ополченцы обещают "национализировать" предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией. Все подготовительные шаги для этого в "республиках" уже сделали — местные "парламенты" приняли соответствующие законы.

Тем временем, ЛНР, не дожидаясь 1 марта, уже ввела внешние администрации на трех предприятиях, принадлежащих Ринату Ахметову - "Краснодонуголь", "Ровенькиантрацит" и "Свердловантрацит".

Кого может коснуться "национализация"

Под "национализацию" может попасть ряд крупнейших предприятий Донбасса. Ранее в МинАТО сообщали, что Украина сохраняет контроль над оставшимися на неподконтрольной территории Донбасса активами госкомпаний "Укрзалізниця" и "Укрэнерго", а также над предприятиями-экспортерами "Метинвестхолдинга" и корпорации "Индустриальный союз Донбасса".

Министерство также предоставило изданию "Зеркало недели" перечень работающих на неконтролируемых территориях украинских частных предприятий-экспортеров. Это, в частности, группа компаний "Метинвестхолдинг" (6 874 человека), куда входит "Енакиевский металлургический завод" (выпускает металлопродукцию непрерывнолитой заготовки, уголки, швеллеры, балки, профили для судо- и машиностроения, а также арматурный прокат для строительства); "Метален — сталь"; ЗАО "Макеевский металлургический завод" (продукция – чугун, сталь и ферросплавы).

Также это группа предприятий корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (7238 человек): "Алчевсккокс" (продукция: кокс доменный, кокс доменный из трамбованной шихты, орешек коксовый, коксовая мелочь, а также сопроводительная продукция — бензол сырой каменноугольный, смола каменноугольная, кислота серная, аммония сульфат коксохимического производства); "Экоэнергия"; "Алчевский металлургический комбинат" (выпускает металлургическую и коксовую продукцию).

Среди стран импортеров корпорации ИСД – Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Египет, Колумбия, Литва, ОАЭ, Польша, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Словакия, Турция, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.

Как сообщалось, сейчас эти предприятия платят налоги в украинский бюджет (в 2016 году с неподконтрольных территорий было заплачено более 1,2 млрд долларов налогов и сборов).

Однако из-за блокады на неподконтрольной территории Донбасса уже прекратили работу Енакиевский метзавод и "Краснодонуголь". Кроме того, остановил свои заводы в Алчевске "Индустриальный союз Донбасса". С понедельника, 27 февраля, Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу Донецксталь, остановил работу единственной действовавшей доменной печи (ДП) №1 в связи с отсутствием железорудного сырья (ЖРС) из-за блокады железной дороги.

Ранее издание Страна.ua опубликовало, попавшие в руки к журналистам, документы о якобы планируемом ЛДНР создании холдинга "Метэнерго", в который должны будут войти 18 предприятий, среди которых и активы Рината Ахметова.

Речь шла о таких гигантах промышленности как Енакиевский меткомбинат, Макеевский филал ЕМЗ, Енакиевский коксохим, Харцизский трубный завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, Комсомольское рудоуправление, объединяющее более 100 предприятий; Краснодонуголь, Ровеньки-, Свердловантрацит, шахта "Комсомолец Донбасса", Зуевская ТЭС, Донецкоблэнерго. Донецкий метзавод, Макеевский и Ясиноватский коксохимы, меткомбинат и коксохим в Алчевске.

По материалам из открытых источников интернет