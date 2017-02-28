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    Под нож! Украинские предприятия Донбасса под угрозой "национализации"

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (573)

    (обновлено: )31230
    Главы ЛДНР требуют от Киева снять блокаду до 1 марта, в противном случае — грозят "национализировать" предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией. Речь идет о крупнейших предприятиях Донбасса "Метинвестхолдинга" и корпорации ИСД.
    Енакиевский металлургический завод
    RIA News Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В ночь на 1 марта истекает срок ультиматума, выдвинутого Киеву главами ЛДНР для прекращения блокады Донбасса. В противном случае ополченцы обещают "национализировать" предприятия,  находящиеся под украинской юрисдикцией.  Все подготовительные шаги для этого в "республиках" уже сделали — местные "парламенты" приняли соответствующие законы. 

    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР
    Анатолий Виногродский/Facebook
    Блокада Донбасса напоролась на ультиматум ЛДНР

    Тем временем, ЛНР, не дожидаясь 1 марта, уже ввела внешние администрации на трех предприятиях, принадлежащих Ринату Ахметову - "Краснодонуголь", "Ровенькиантрацит" и "Свердловантрацит".

    Кого может коснуться "национализация"

    Под "национализацию" может попасть ряд крупнейших предприятий Донбасса. Ранее в МинАТО сообщали, что Украина сохраняет контроль над оставшимися на неподконтрольной территории Донбасса активами госкомпаний "Укрзалізниця" и "Укрэнерго", а также над предприятиями-экспортерами "Метинвестхолдинга" и корпорации "Индустриальный союз Донбасса".

    Министерство также предоставило изданию "Зеркало недели" перечень работающих на неконтролируемых территориях украинских частных предприятий-экспортеров. Это, в частности, группа компаний "Метинвестхолдинг" (6 874 человека), куда входит "Енакиевский металлургический завод" (выпускает металлопродукцию непрерывнолитой заготовки, уголки, швеллеры, балки, профили для судо- и машиностроения, а также арматурный прокат для строительства); "Метален — сталь"; ЗАО "Макеевский металлургический завод"  (продукция – чугун, сталь и ферросплавы). 

    Также это группа предприятий корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (7238 человек): "Алчевсккокс" (продукция: кокс доменный, кокс доменный из трамбованной шихты, орешек коксовый, коксовая мелочь, а также сопроводительная продукция — бензол сырой каменноугольный, смола каменноугольная, кислота серная, аммония сульфат коксохимического производства); "Экоэнергия"; "Алчевский металлургический комбинат" (выпускает металлургическую и коксовую продукцию).

    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Харьков и блокада Донбасса: огонь на поражение – сегодня, блэкаут – завтра?

    Среди стран импортеров корпорации ИСД – Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Египет, Колумбия, Литва, ОАЭ, Польша, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Словакия, Турция, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.

    Как сообщалось, сейчас эти предприятия платят налоги в украинский бюджет (в 2016 году с неподконтрольных территорий было заплачено более 1,2 млрд долларов налогов и сборов). 

    Однако из-за блокады на неподконтрольной территории Донбасса уже прекратили работу Енакиевский метзавод и "Краснодонуголь". Кроме того, остановил свои заводы в Алчевске "Индустриальный союз Донбасса". С понедельника, 27 февраля, Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу Донецксталь, остановил работу единственной действовавшей доменной печи (ДП) №1 в связи с отсутствием железорудного сырья (ЖРС) из-за блокады железной дороги. 

    Ранее издание Страна.ua опубликовало, попавшие в руки к журналистам, документы о якобы планируемом ЛДНР создании  холдинга "Метэнерго", в который должны будут войти 18 предприятий, среди которых и активы Рината Ахметова. 

    Речь шла о таких гигантах промышленности как Енакиевский меткомбинат, Макеевский филал ЕМЗ, Енакиевский коксохим, Харцизский трубный завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, Комсомольское рудоуправление, объединяющее более 100 предприятий; Краснодонуголь, Ровеньки-, Свердловантрацит, шахта "Комсомолец Донбасса", Зуевская ТЭС, Донецкоблэнерго. Донецкий метзавод, Макеевский и Ясиноватский коксохимы, меткомбинат и коксохим в Алчевске.

    По материалам из открытых источников интернет

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