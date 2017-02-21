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    Себестоимость украинского угля выше тарифов на электроэнергию - министр

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    Глава Минэнерго Игорь Насалик сообщил, что в Украине работает как минимум 18 шахт, добывающих уголь газовой группы по цене выше, чем 1730 гривен.
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Украине работает как минимум 18 шахт, себестоимость добычи угля на которых превышает стоимость, заложенную в тарифах на электроэнергию, заявил в ходе заседания правительства министр энергетики Игорь Насалик.

    Уголь
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    "Цена, которая закладывается в производство электроэнергии, составляет 1730 гривен. На сегодняшний день газовая группа угля реализуется по 1730 гривен, но хочу вам сказать, что сегодня только 4 шахты в Украине (на контролируемой территории — Ред.), которые вписываются даже в эту общую сумму", — сказал Насалик.

    При этом он подчеркнул, что в Украине работает как минимум 18 шахт, добывающих уголь по цене выше, чем 1730 гривен.

    Министр также отметил, что себестоимость добычи угля на шахте "Бужанская" составляет 2800 гривен.

    "То есть сегодня у нас есть шахты, где себестоимость 2800 гривен. В тарифе, который утвержден НКРЭ, заложено 1730 гривен. И вы все понимаете, что те шахты, которые добывают уголь по 2800, мы из бюджета напрямую им дотируем эту разницу", — заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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