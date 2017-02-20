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    Экономика

    Насалик: запасы угля позволяют электростанциям работать, несмотря на блокаду

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (455)

    (обновлено: )16202
    Как заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик, накоплены необходимые объемы угля на складах и это дает возможность генерациям работать, несмотря на длительное блокирование поставок антрацита.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Накопленные на складах запасы угля дают электростанциям возможность работать, несмотря на длительное блокирование поставок антрацита из Донбасса; при этом доля атомной генерации доведена до 62% в энергобалансе страны, сообщил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.

    Павел Карназыцкий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Насалик в понедельник провел очередное заседание координационного центра по обеспечению поставок угля на ТЭС. Участники заседания обсудили выполнение мероприятий, предусмотренных распоряжением правительства о введении чрезвычайных мер в энергетике.

    Насалик отметил, что Минэнерго предусмотрело возможные кризисные ситуации и подготовилось к нынешнему отопительному периоду. "В частности, накоплены необходимые объемы угля на складах, что дает возможность генерациям работать, несмотря на длительное блокирование поставок антрацита. Кроме того, доля атомной генерации благодаря своевременной подготовке доведена на сегодня до 62% в энергобалансе страны", — цитирует Насалика пресс-служба Минэнерго.

    Министр заслушал информацию о запасах угля на складах, дал поручения относительно сбалансирования энергосистемы и подчеркнул важность своевременной закупки стратегических запасов топлива для АЭС и эффективной организации ремонтных кампаний.

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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