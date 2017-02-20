наверх
20.02.201701:22
Курсы валют НБУ
  • EUR28.78+ 0.03
  • USD27.03+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Насалик допустил веерные отключения электроэнергии в Украине

    Тема:

    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове (448)

    (обновлено: )4211
    По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, если сейчас есть случаи отключения электроэнергии, это не связано с работой объединенной энергосистемы, это объясняется техническим состоянием распределительных сетей.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. До настоящего времени веерные отключения в связи с введением чрезвычайных мер в энергосистеме Украины не осуществлялись, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире канала ICTV. Но веерных отключений в случае ухудшения ситуации министр не исключил.

    Рудяков: блокада Донбасса - это даже не театр, а цирк абсурда
    РИА Новости Украина, youtube
    Рудяков: блокада Донбасса - это даже не театр, а цирк абсурда

    Читайте также: Еще та неделька: ЧП в энергетике, Майдан, блокада Донбасса и прочее

    "Если сейчас есть случаи отключения электроэнергии, это не связано с работой объединенной энергосистемы, это объясняется техническим состоянием распределительных сетей и к общей генерации не имеет отношения", — сказал Насалик.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что около 500 человек проводят митинг возле здания Администрации президента Украины с требованием запретить торговые отношения с неподконтрольными Украине территориями Донбасса.

    В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    В центре Киева устанавливают палатки
    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Последствия обстрела Авдеевки
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове