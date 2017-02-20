Насалик допустил веерные отключения электроэнергии в Украине

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. До настоящего времени веерные отключения в связи с введением чрезвычайных мер в энергосистеме Украины не осуществлялись, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире канала ICTV. Но веерных отключений в случае ухудшения ситуации министр не исключил.

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"Если сейчас есть случаи отключения электроэнергии, это не связано с работой объединенной энергосистемы, это объясняется техническим состоянием распределительных сетей и к общей генерации не имеет отношения", — сказал Насалик.

Ранее в воскресенье сообщалось, что около 500 человек проводят митинг возле здания Администрации президента Украины с требованием запретить торговые отношения с неподконтрольными Украине территориями Донбасса.

В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.