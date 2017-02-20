Борцы с тарифами в Киеве: жалеют "спящий народ" и ждут помощи от батальонов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Усиленные меры безопасности, предпринятые украинскими властями в дни третьей годовщины "евромайдана", ощущаются уже на выходе из станции метро "Крещатик": в вестибюле станции сразу несколько групп полиции с собаками.

Движение по Крещатику перекрыто, улица Институтская перегорожена сеткой, за которой плотная цепь правоохранителей. Проходящих проверяют выборочно: "есть запрещенные предметы?". Один такой предмет выявили на Крещатике – задержали мужчину с гранатой РГД-5.

Людей не очень много: несколько десятков активистов (многие пришли в камуфляже) собрались утром у мемориала Небесной сотне. Прошел молебен (слова молитвы время от времени прерывались знакомыми лозунгами – "Слава Украине! – Героям слава! – Смерть врагам! – Украина превыше всего!").

Но настроение у собравшихся было скорее не молитвенное, но агрессивное. Что в полной мере испытал на себе нардеп от Блока Петра Порошенко Олег Барна. Его встретили криками – "Ганьба! Ганьба!".

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинг против повышения тарифов возле Кабмина

– Кто там, почему крики?, – поинтересовался один из активистов.

– Какой-то (…), депутат!, — ответил ему другой.

К нардепу подошли с вопросом: "что за три года изменилось со времен Януковича, почему наших людей вчера била полиция?".

Накануне в Киеве произошли стычки активистов, выступающих за блокаду Донбасса, с полицией. В результате пострадали 10 митингующих и несколько полицейских, наиболее активных демонстрантов задержали.

Барна заявил, что он "ничего не видел", что сильно разозлило людей. Раздались выкрики: "Вот так эта власть себя ведет – ничего не видит, ничего не слышит! Вы предали нас! БПП – партия предателей, партия бандитов! Ганьба Порошку!".

"До чего же вы довели народ: за квартиру надо заплатить 3 тысячи, а пенсия у меня 1700! Как жить?", – спросил один из участников.

Другой обратился к присутствующим: "Да что вы с ним (с нардепом – Ред.) вообще разговариваете, им наплевать на народ, они продались власти. Геть с Майдана, запроданцы!".

Смотрите также: Митинг против "тарифного геноцида" под стенами Кабмина

Барна, впрочем, не стушевался и продолжал объяснять "политику партии".

Крики и споры возникали и в других группах – так, кто-то пытался объяснить, что "это не Янукович расстрелял Небесную сотню, а Кремль". Кто-то не уловил разницы, и в весьма крепких выражениях предлагал оратору убираться подобру-поздорову, полагая, что видит "защитника Януковича".

"Януковича не защищаю. Но запомните, это Кремль расстреливал Небесную сотню", — отбивался автор "кремлевской версии".

Спорили, "если снова Майдан, то кого вместо Порошенко?" – "Что, скажете, что Юля (Тимошенко) лучше?". Пришли к выводу, что "все хуже, все себя показали".

"В чем беда Украины, в чем наша трагедия? Мы верим людям во власти, верим обещаниям А они все (непечатное выражение) как на подбор!", – заявил один из митингующих.

С ним согласились: "Гнать всех!".

"Одни и те же все 25 лет народ грабят. Довели до нищеты, работы нет, тарифы неподъемные", – возмущалась женщина с желто-синей ленточкой на рукаве.

Однако в этот день любой желающий легко мог убедиться в том, что украинцев волнует что угодно, но только не тарифы. Акция "STOP! – Тарифный геноцид!" у здания Кабмина собрала несколько десятков журналистов, а протестовать против "неподъемных тарифов" и требовать моратория на их повышение пришли всего пять человек.

"Народ спит, а может быть, боится. Активистов тоже запугали, вчера звонили им из СБУ и говорили — если вы пойдете туда (на акцию — Ред), тогда уедем оттуда вместе", — сообщила одна из участниц пикета.

По ее словам, народ зря сохраняет такое олимпийское спокойствие.

"Тарифы платить уже просто невозможно. За однокомнатную надо платить тысячу гривен, за двухкомнатную — полторы тысячи, за трехкомнатную — две с половиной тысячи гривен. Тарифы занимают 80% дохода граждан, это настоящий геноцид. За что жить, одеваться, питаться — неизвестно", – заявила активистка.

Она добавила, что люди "пишут в разные инстанции о том, что платить невозможно, а им отвечают: если нет денег, продавайте квартиры, уходите жить в землянки".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Митинг против повышения тарифов возле Кабмина

Другая выступающая напомнила, "за 25 лет население Украины сократилось на 10 миллионов человек".

"А эти порошенки и гройсманы, на которых пояса не сходятся, все высасывают и высасывают из народа. Но люди уже выходят протестовать, мы видели это вчера и увидим сегодня… Эта банда, которая захватила власть силовым методом в 2014-м году, доживает последние часы. И мфы надеемся, что они не успеют сбежать из страны!", – сказала участница акции.

Она посоветовала "ждать, как будут развиваться события – потому что мы знаем, что в городе есть вооруженные батальоны".

Пикетчики потребовали ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию, отопление, природный газ, горячее и холодное водоснабжение, жилищно-коммунальные услуги, и отменить все постановления регуляторных органов о повышении тарифов, принятых начиная с 1 января 2015 года.