Рост тарифов на электроэнергию с 1 марта, поздравляем Вас!

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Резкое сокращение потребления антрацита для выработки электроэнергии власть поспешила назвать "положительным моментом" от чрезвычайного положения в энергетике. Однако, какой ценой дается это сокращение? Вероятно, повышением затрат на производство электроэнергии. Кто за это заплатит?

Минутка позитива

Пятый этап подорожания электроэнергии запланирован на 1 марта. Согласно постановлению НКРЭКУ, за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно), граждане будут платить по 90 копеек за киловатт (сейчас 0,714 копейки). За объем, потребленный от 101 кВт/ч — 1,68 гривны (сейчас от 101 до 600 кВт/ч включительно, — 1,29 гривен, от 601 кВт/ч и более — 1,638 гривны).

Однако в преддверии веерных отключений все последствия от повышения тарифа немного отодвинутся во времени. Поскольку блокада продолжается, а ЧП в энергетике может быть продлено на период до года, то в марте, вероятно, средний объем потребления будет ниже обычного.

Правда, министр энергетики Украины видит в блокаде положительный момент. "Нам удалось сократить генерацию с 36 тысяч тонн антрацитовой группы угля до 12 тысяч, которые действуют на сегодняшний день, а вклад атомной промышленности в прогнозном балансе на март месяц составляет 59%. Мы не могли бы заместить, если бы у нас не была развита и не была введена в штатный режим работы атомка", — сказал министр, выступая в пятницу 24 февраля в Верховной Раде.

Сокращение потребления угля, по его словам, помогло избежать веерных отключений, хотя блокада длится уже 30 дней. Однако все хорошее рано или поздно заканчивается, в том числе и уголь. До конца апреля — начала мая уголь кроме как из Донбасса взять негде. В ЮАР, Австралии, Новой Зеландии — там, где добываются марки угля, схожие с необходимыми для украинских теплоэлектростанций (ТЭС) добыча законтрактована до апреля. А потом добытый уголь нужно довезти до Украины. За это время в энергетики страны возможны чрезвычайные ситуации, и выход из них будет стоить дороже.

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Новая реальность

Мартовское повышение тарифов на электроэнергию, вероятно, будет не последним. Анонсированные планы перейти на импортный уголь увеличивают нынешний "Роттердам +" в размере 1700 грн за тонну до 2800 грн. Кроме того, украинцам придется оплатить и запуск газо-мазутных блоков ТЭС в виде закупок дополнительных объемов газа.

В прессе уже появились сообщения, что один из держателей кредита ЕБРР на закупку "Нафтогазом" газа, Citibank, заявил о поступлении средств и возможности совершения закупки в ближайшее время. Поскольку "Нафтогаз" на этот счет хранит гордое молчание (ведь деньги пойдут "транзитом" из банка к покупателю, а у НАКа останутся только обязательства), можно предположить, что газ будет закуплен не на западном направлении. Вот он и конец года и трех месяцев "газовой независимости". Однако, помимо имиджевых потерь придется определить, кто же оплатит дополнительные расходы газа для производства электроэнергии?

Складывается впечатление, что их переложат на плечи конечного потребителя, нас с вами. Ведь нельзя "торговать на крови"? Нельзя. Значит, будем платить австралийским шахтерам и… "российскому агрессору". Иначе ведь независимость окажется под угрозой…

Будет как в Грузии

Руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко констатирует, что платить по нынешним тарифам может лишь небольшая часть населения.

"Вы сами видите, что стоимость услуг ЖКХ постоянно растет. Тарифы, конечно, можно повышать, но должна повышаться и зарплата, а она не растет. Даже если взять минимальную зарплату, которую повысили до 3200 гривен, размер тарифа в ней слишком большой. Возникает диспропорция между зарплатой и стоимостью услуг ЖКХ. Нам говорят, что в Европе тоже дорогие услуги, забывая, что там зарплата другая", — заявил Охрименко.

"Это противоречие существует, но его никто не хочет замечать. А оно будет постоянно давить, и создавать проблемы. Возмущения населения не будет, потому что всех, кто будет возмущаться, объявят агентами Путина. Тут переживать не стоит. Митинги могут разогнать добробаты. Так что на сегодняшний момент власть абсолютно не боится каких-либо выступлений, у них под руками есть боевики. А они, как участники АТО, не платят коммуналку", — сказал эксперт.

По словам эксперта, именно таким образом в Украине будет применяться опыт бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"У нас применяется тот вариант, который использовали в Грузии. Саакашвили набрал боевиков, назвал их полицией, платил им большие деньги, и полиция разгоняла любые митинги. Тот же метод использует и наша власть", — заявил Охрименко.

До митингов возмущенного населения пока далеко. Сейчас весь негатив пользователи выплескивают в интернет. В соцсетях мрачно шутят, что врач высшей категории получил платежку в 2200 грн при зарплате 3700 грн. И теперь он не может дождаться безвиза, чтобы хорошо отдохнуть в Италии! Действительно, только агенты Кремля могут быть недовольны высокими тарифами, а настоящие патриоты должны оплачивать их с радостью.