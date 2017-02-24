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    Экономика

    С 1 марта в Украине подорожает электричество

    Тема:

    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (466)

    (обновлено: )10511
    Согласно постановлению НКРЭКУ, за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно), граждане будут платить по 90 копеек за киловатт (сейчас 0,714 копейки).
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. С 1 марта в Киеве тариф на электроэнергию повысится и составит 90 копеек — 1,68 гривны за киловатт. Это будет уже пятое подорожание, определено постановлением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины  (НКРЭКУ) №220 от 26 февраля 2015 года.

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    Так, за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно), украинцы будут платить по 90 копеек за киловатт (сейчас 0,714 копейки), за объем, потребленный от 101 кВт/ч — 1,68 гривны (сейчас от 101 до 600 кВт/ч включительно, — 1,29гривни, от 601 кВт/ч и более — 1,638 гривны).

    РИА Новости Украина
    Рост тарифов по всем фронтам: что подорожает с 1 февраля. Инфографика

    Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии тариф составит 90 копеек за киловатт.

    Напомним, с 1 февраля НКРЭКУ повысила тарифы на электричество для ТЭЦ. Кроме того, в начале декабря НКРЭКУ повысила тарифы на тепловую энергию для бюджетных учреждений в среднем на 21,7% (на 240,18 грн/Гкал) – до 1345,15 грн/Гкал.

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