Кабмин утвердил порядок перемещения товаров через линию разграничения

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО принял предложенный Службой безопасности Украины порядок перемещения товаров через линию разграничения и в течение суток доработает перечень товаров, разрешенных к перемещению. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Принятое правительством решение, в частности, предполагает определение правового режима перемещения товаров, включая гуманитарную помощь, и запрещает перемещение любых товаров, кроме пищевых продуктов, лекарств как гуманитарной помощи, а также товаров, необходимых для функционирования предприятий металлургии, угледобывающей и энергетической отраслей.

Комментируя необходимость принятия решения, министр по делам оккупированных территорий Вадим Черныш отметил, что речь идет не о торговле, а о перемещении товаров.

"Порядок обеспечивает перемещение, а не торговлю, и касается предприятий, которые работают в Украине", — приводит слова Черныша УНИАН.

В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что речь идет о стратегически важном для страны решении, которое касается укрепления энергетической независимости Украины и позиций горно-металлургического комплекса.

"Мы говорим о том критически важном наборе товаров, который необходим для того, чтобы обеспечить производство тепла и света для граждан, а также чтобы наши металлурги работали на экономику", — сказал Гройсман, подчеркнув, что готов полностью содействовать организации широкомасштабного контроля за перемещением товаров.

Гройсман также добавил, что решение предполагает установление контрольных пунктов, которые будут заниматься отслеживанием перемещения товаров. "А через месяц можно провести анализ принятого решения", — предложил глава правительства.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.