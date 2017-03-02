Бортник: вакуум украинской политики в Донбассе заполняет РФ

РИА Новости Украина

Признание документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР и влияние этого фактора на украинскую политику на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Безусловно, что это:

1. Давление со стороны РФ на: а) Германию, Францию, Украину с целью реализации Минских соглашений в российском понимании. За публичной стороной этого давления – угроза эскалации боевых действий; б) давление на экономических игроков – по ту сторону – признание экономических документов и передел собственности;

2. Попытка повысить лояльность 3-х миллионного населения региона к местных органам власти и РФ.

В целом, эта ситуация демонстрирует вакуум украинской политики в отношении населения неконтролируемых территорий, значительная часть которого, даже при все своем желании, не может выехать на территорию Украины для фиксации актов гражданского состояния – рождения, смерти, брака, совершеннолетия и т. д. И это касается не только стариков и неимущих. И это вакуум сейчас заполняет РФ.

Прежде всего, это проблема людей, вольно или невольно втянутых в структуры управления "ЛДНР" – учителей, врачей, работников жилищно-коммунального хозяйства, местного самоуправления и т.д. В итоге – не менее половины населения региона являются участниками противостояния.

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Очевидно, что назрела необходимость правового урегулирования статуса людей, проживающих на неконтролируемых территориях – хотя бы их социально-экономических прав. Возможно стоит рассмотреть вопрос о выдаче таким людям специальных удостоверений на территориях их проживания. Иначе мы проиграем борьбу за их умы, и реинтеграция Донбасса станет такой же далекой, как и реинтеграция Крыма", — написал Бортник.