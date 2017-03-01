Правоохранители Киева заблокировали сотни "групп смерти"

Altopress/East News/Eric Audras

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Киевские правоохранители заблокировали в сети более 500 "групп смерти", сообщил начальник столичного управления киберполиции Нацполиции Украины Сергей Крапива.

"Мы уже заблокировали более 500 суицидальных групп и более 200 аккаунтов организаторов и кураторов. Сейчас работаем над тем, чтобы их идентифицировать и привлечь к ответственности", — цитирует слова Крапивы сайт Национальной полиции Украины.

От родителей и администраций учебных заведений столицы правоохранители получили девять обращений относительно возможного участия детей в суицидальных группах, из них два нашли свое подтверждение. В целом за день в киберполицию поступает около 70 обращений о пропаже детей, из которых в 15-20% подтверждаются.

Кроме того, Крапива сообщил и о создании поддельных "групп смерти", организаторы которых являются мошенниками: они принуждают подростков написать персональные данные родителей, идентификаций код и номера банковских карточек.

Напомним, в Украине в последнее время появилось много так называемых "групп смерти". По данным правоохранителей, наиболее уязвимой к действиям злоумышленников является категория подростков в возрасте 13-17 лет, в основном, это дети из не совсем благополучных семей.