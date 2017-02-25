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    Полиция отпустила администраторов суицидальных "групп смерти"

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (423)

    (обновлено: )5001
    Задержанным не могут вменять ни одну статью уголовного кодекса, поэтому пришлось их отпустить. Злоумышленники до сих пор не довели до самоубийства ни одну жертву.
    Нацполиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Полиция отпустила задержанных администраторов так называемых "групп смерти" — "синих китов", которые через социальные сети убеждали подростков совершить самоубийства. Об этом сообщил источник в Национальной полиции изданию "Цензор.нет".

    Знак группы смерти
    Национальная полиция Украины
    В оковах социальных "групп смерти" – тысячи украинских подростков

    "У нас нет потерпевшей стороны, соответственно, мы не можем им вменять ни одну статью уголовного кодекса. Пришлось отпустить их на свободу", — сообщил источник.

    Отмечается, что до вечера на местах проживания "кураторов", которые пытались довести детей до суицида, проводились обыски и допросы. Также известно, что данные злоумышленники до сих пор не довели до самоубийства ни одну жертву.

    Анализируя деятельность указанных групп, киберполиция установила постоянных участников таких сообществ, которые регистрируются с территории Украины. В связи с этим киберполиция обращается к родителям и всем неравнодушным с просьбой быть внимательными, при возможности – проверить учетные записи детей, не зарегистрированы ли они под указанными в списке именами.

    Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях.

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