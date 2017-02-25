Полиция отпустила администраторов суицидальных "групп смерти"

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Полиция отпустила задержанных администраторов так называемых "групп смерти" — "синих китов", которые через социальные сети убеждали подростков совершить самоубийства. Об этом сообщил источник в Национальной полиции изданию "Цензор.нет".

"У нас нет потерпевшей стороны, соответственно, мы не можем им вменять ни одну статью уголовного кодекса. Пришлось отпустить их на свободу", — сообщил источник.

Отмечается, что до вечера на местах проживания "кураторов", которые пытались довести детей до суицида, проводились обыски и допросы. Также известно, что данные злоумышленники до сих пор не довели до самоубийства ни одну жертву.

Анализируя деятельность указанных групп, киберполиция установила постоянных участников таких сообществ, которые регистрируются с территории Украины. В связи с этим киберполиция обращается к родителям и всем неравнодушным с просьбой быть внимательными, при возможности – проверить учетные записи детей, не зарегистрированы ли они под указанными в списке именами.

Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях.