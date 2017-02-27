Администраторами "групп-смерти" в Киеве оказались студенты-медики - СМИ

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Правоохранители разоблачили двух столичных студентов, которые были кураторами суицидальных сообществ в соцсетях. Как сообщает "Сегодня", подозреваемых отпустили.

Факт задержания молодых людей подтвердили в Департаменте киберполиции, но деталей правоохранители не раскрывают.

"Провели у них обыски, изъяли оборудование. Есть показания, подтверждающие, что они были кураторами таких групп. Однако подозреваемые утверждают, что до смертельного финала никого не доводили, а только хотели попробовать, смогут ли они психологически влиять через интернет на людей или нет", — рассказал глава департамента Сергей Демедюк.

Напомним, за последние месяцы в Украине участились случаи подростковых самоубийств после "игры" в "группах смерти", ставших уже довольно популярными. Такие случаи зафиксированы в Мариуполе, Ужгороде, Херсонской области, Ивано-Франковске. Так, модераторы "групп смерти" часто сами находят подростков, которые уже и так страдают от депрессии и не скрывают своих суицидальных настроений на странице "Вконтакте", а потом начинают жесткое и манипулятивное психологическое воздействие на подростков.