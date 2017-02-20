Эксперт: "группы смерти" - результат полного провала реформы образования

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Новые жертвы "синих китов". В Киеве полиция предотвратила самоубийство двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко. По его словам, к правоохранителям обратилась мать одной из девочек.

Позже выяснили, что подростки ушли из дома, потому что получили последнее задание в "группе смерти": прыгнуть с многоэтажки. На поиски одной из девочек было задействовано более 200 сотрудников полиции: ее нашли через несколько часов на шестнадцатом этаже высотки с признаками переохлаждения. На руках и ногах подростка были вырезаны рисунки, символы и слова. Объяснить свои суицидальные действия девушки сейчас не могут, с ними работают полицейские психологи. По факту доведения несовершеннолетних до самоубийства начато уголовное производство.

О причинах воздействия "синих китов" на подростков рассказал президент компании "Адамант" Иван Петухов в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Один из вариантов — это полный провал нашей системы образования и провал всех тех реформ. Почему? Потому что не работает цепочка между родителями, школой и теми программами, которые должны были быть внедрены на таком человеческом уровне, как это было, не хотел бы так говорить, при советской власти. Почему? Тогда очень серьезная работа проводилась между родителями, родительские комитеты, и все инициировалось со стороны системы образования, со стороны, допустим, того же Минобразования. У нас эта работа пущена была все эти годы на самотек", — считает эксперт.