В соцсетях "группы смерти" работают практически бесконтрольно - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Департамент киберполиции выявил в соцсетях группы, в которых детей доводят до самоубийства. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, фанаты таких сообществ называют себя "китами", потому что эти животные ассоциируются у них со свободой.

Администратор группы склоняет ребенка к выполнению "квестов", причем практически все задачи предусматривают нанесение подростком увечий или боли самому себе. Все это в обязательном порядке снимается на видео.

Финальное задание — покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме online. Видеозаписи в дальнейшем продаются в сети интернет или в Darknet.

Подробнее процесс выявления групп смерти в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал подполковник милиции запаса, эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко.

Подобные группы, которые доводят детей до самоубийств, как можно вычислить?

— Вычислить практически, методом поиска, очень сложно. Обычно уже происходит реакция правоохранительных органов на заявление, которое делают либо родители, либо приходят к ним анонимные сообщения. Были похожие случаи в России, Следственный комитет РФ возбуждал уголовные дела в 2016 году. И в России там очень много детей покончило жизнь самоубийством: более ста человек. А 15 случаев получилось предотвратить. Киберполиция, конечно, работает в этом направлении, они мониторят интернет, но выявлением подобных групп занимается еще подразделение криминальной милиции по делам несовершеннолетних.

Возможно ли привлечь к ответственности организаторов, администраторов этих групп, добиться их закрытия? Или закроешь одну — появляется другая?

— Конечно, появляются новые группы, когда закрывают одни. Привлечь к ответственности тоже можно, в нашем законодательстве статья №120 УК предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы за склонение ребенка к самоубийству. Прецедентов, чтобы у нас привлекли кого-то в этом плане, я не слышал. Но в России такие факты были, людей задерживали, ресурс такой можно закрыть, естественно, и могут найти человека, который является администратором в этой сети.

А насколько легко найти администратора?

— С помощью IP его находят. Потом проводится оперативная работа, то есть даже сам оперативник может быть в этой соцсети зарегистрирован, может сам вести беседы с этим администратором, и параллельно сотрудники технических подразделений разрабатывают место его нахождения, берут его с поличным.

Но в теории этот админ может сказать: мою страницу взломали?

— Это уже технические моменты, потому что сотрудники нашей киберполиции это так называемые "хакеры в законе". Они отлично профессионально подготовлены и могут доказать, когда такой прецедент будет, когда этой разработкой непосредственно начнут заниматься. Будет возбуждено уголовное производство, будут собраны оперативные группы, будут работать в этом направлении. Непросто собрать доказательную базу, непросто предоставить ее для разбирательства в суде, но все это сделать можно.

Возможна ли превентивная работа по недопущению возникновения подобных групп и самоубийств подростков?

— Чтобы доступ к этим группам был ограничен на территории Украины — это технически сделать достаточно сложно. В плане превентивной работы самый первый, самый эффективный шаг и универсальный — это контакт родителя с ребенком. Потому что дети записываются в такие сети, когда у них контакта с родителями нет, нет доверительных отношений. А вот когда такие доверительные отношения есть, родители за ребенком следят, ребенок с ними делится своими впечатлениями, под которые он попадает, тогда родители смогут это все предотвратить. Интернет это глобальная сеть, где много информации. И все пересмотреть — у нас просто нет такого ресурса. Поэтому полиция — кибер и криминалисты — работает по заявлениям. А родители должны за своими детьми следить.

А можно ли составить определенный список признаков, из-за которых родители должны насторожиться?

— Когда у ребенка меняется поведение: он становится очень замкнутым, подавленным, теряет аппетит, становится агрессивным, вид у него больной и несчастный. Они должны доверительно с ребенком поговорить. Не давить на него, не выспрашивать, не дергать, не угрожать, а именно попытаться с ним разобраться. Это видно, что у ребенка вашего беда. Просто не надо отталкивать его. Дети даже часто сами хотят с родителями поговорить, но родители, как правило, заняты. Вот когда такое происходит, когда родители заняты или не успевают, или им некогда, а воспитание ребенка они перекладывают на детсады и бабушек-дедушек, вот именно тогда такие неприятности и горести и происходят.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.