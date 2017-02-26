Депутат призналась, что ее дочь состояла в группе смерти "Синие киты"

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Рады Виктория Сюмар рассказала, что ее 14-летняя дочь состояла в нашумевшей "группе смерти" "Синие киты" и получала задание от кураторов.

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"История о "синих китах" кажется странной, если дома нет детей подростков. А когда твоя 14-летняя дочь говорит, что полкласса "в игре", и ей только что админ отправил задачу взять лезвие и на руке вырезать 4.20… — не смешно. Обратились в полицию", — рассказала Сюмар на странице в Facebook..

По словам депутата, администраторами групп смерти являются студенты медуниверситета, которые таким образом проводили психологические эксперименты.

"Комментировать не буду, надеюсь на комментарии суда", — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали нескольких администраторов "группы смерти", но из-за невозможности предъявить им обвинения, были вынуждены отпустить их.