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    Общество

    Депутат призналась, что ее дочь состояла в группе смерти "Синие киты"

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    По словам Виктории Сюмар, ее дочь сообщила, что многие ее одноклассники также состояли в группе самоубийц "Синие киты" и получали от кураторов задания.
    Виктория Сюмар. Архивное фото
    Владимир Струмковский/Facebook

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Рады Виктория Сюмар рассказала, что ее 14-летняя дочь состояла в нашумевшей "группе смерти" "Синие киты" и получала задание от кураторов. 

    Знак группы смерти
    Национальная полиция Украины
    В оковах социальных "групп смерти" – тысячи украинских подростков

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    "История о "синих китах" кажется странной, если дома нет детей подростков. А когда твоя 14-летняя дочь говорит, что полкласса "в игре", и ей только что админ отправил задачу взять лезвие и на руке вырезать 4.20… — не смешно. Обратились в полицию", — рассказала Сюмар на странице в Facebook..

    По словам депутата, администраторами групп смерти являются студенты медуниверситета, которые таким образом проводили психологические эксперименты.

    "Комментировать не буду, надеюсь на комментарии суда", — резюмировала она.

    Ранее сообщалось, что полицейские задержали нескольких администраторов "группы смерти", но из-за невозможности предъявить им обвинения, были вынуждены отпустить их.

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