наверх
01.03.201712:27
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    Беглый судья Чаус задержан в Молдавии - ГПУ

    (обновлено: )169
    Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что после экстрадиционной проверки ведомство ожидает возвращения подозреваемого во взяточничестве судьи Чауса в Украине.
    Николай Чаус
    УНИАН

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, находившийся в международном розыске по линии Интерпола, задержан в Молдавии, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

    Николай Чаус
    УНИАН
    Юрист: судья Чаус грозит стать большой проблемой для НАБУ и прокуратуры

    "Судья Чаус, который пытался убежать от правосудия, задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры Украины, инициированным НАБУ", — написала Сарган на своей странице в соцсети Facebook в среду.

    Представитель Генпрокуратуры добавила, что после экстрадиционной проверки ведомство ожидает Чауса в Украине. 

    Читайте также: Что и требовалось доказать. Соцсети обсудили судью Чауса

    Судья Чаус был задержан в августе 2016 года детективами НАБУ совместно с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В ноябре 2016 года власти Украины объявили Чауса в международный розыск.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Обвал части Шулявского моста в Киеве
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Юрий Тандит
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия