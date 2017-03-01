Беглый судья Чаус задержан в Молдавии - ГПУ

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, находившийся в международном розыске по линии Интерпола, задержан в Молдавии, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Судья Чаус, который пытался убежать от правосудия, задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры Украины, инициированным НАБУ", — написала Сарган на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Представитель Генпрокуратуры добавила, что после экстрадиционной проверки ведомство ожидает Чауса в Украине.

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Судья Чаус был задержан в августе 2016 года детективами НАБУ совместно с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В ноябре 2016 года власти Украины объявили Чауса в международный розыск.