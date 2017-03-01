Гройсман: Украина столкнулась с энергетической и экономической блокадой

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день Украина столкнулась с энергетической и экономической блокадой. Об этом премьер сказал в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал "112 Украина".

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Хочу подчеркнуть, что абсолютно мне не понятно, в чьих интересах происходит энергетическая и экономическая блокада Украины. Есть несколько видов этой блокады. Сначала мы получили блокаду украинских товаров, которые перемещались транзитом через РФ в третьи страны. Такой себе запрет и блокада. Сегодня мы имеем блокаду энергетическую, экономическую", – сказал Гройсман.

Говоря о блокаде Донбасса, Гройсман сказал, что боится представить, что украинские политики могут играть ключевую роль в подрыве государственности.

"Я не хочу верить в то, что политики, которые подыгрывают блокаде, делают это совершенно умышленно, становясь актерами других сценариев, которые разработаны за пределами Украины. Хочу верить в то, что это не так. Но даже боюсь себе представить, что некоторые политики, наши, украинские, могут играть в этом абсолютно ключевую роль, подрыве нашей независимости, государственности", — добавил премьер-министр.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.