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    Контактная группа договорилась об отводе тяжелых вооружений в Донбассе – источник

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (186)

    (обновлено: )27512
    По данным собеседника РИА Новости, согласно договоренности после отведения вооружений от линии соприкосновения Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна провести сверку наличия вооружений в районах отведения.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Контактная группа по Украине договорилась об отводе тяжелых вооружений в Донбассе, конкретные даты еще обсуждаются, предварительно, процесс отвода планируют завершить к 5-6 марта, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.

    "Сегодня стороны достигли договоренности о том, чтобы отвести от линии соприкосновения тяжелые вооружения", — сказал источник.

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    Он отметил, что даты и другие нюансы условия отведения вооружений еще обсуждаются, но "предварительно речь идет о том, чтобы завершить процесс 5-6 марта".

    Собеседник агентства добавил, что согласно договоренности после отведения вооружений от линии соприкосновения Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна провести сверку наличия вооружений в районах отведения.

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    Ополченцы и силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

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