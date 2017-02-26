Хроника 25 февраля: Донбасс без воды, блокада и Доктрина информационной безопасности

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В субботу контактная группа провела внеплановую видеоконференцию в связи с обострением ситуации в Донбассе, Порошенко утвердил Доктрину информационной безопасности, суд избрал меру пресечения для подозреваемых в подготовке похищения нардепа. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Силовики захватили Донецкую фильтровальную станцию

Замкомандующего оперативным командованием непризнанной ДНР Эдуард Басурин в субботу сообщил, что силовики захватили объекты фильтровальной станции под Донецком. По словам Басурина, захват станции был произведен боевиками из украинских радикальных националистических подразделений.

В ДНР считают, что захват Донецкой фильтровальной станции силовиками грубо нарушает минские соглашения.

"Можно сделать вывод, что украинские власти в настоящее время не контролируют ситуацию, и не способны обеспечить безопасность гражданам Украины. В этой связи мы призываем мировых лидеров… вывести подразделения националистов из зоны "АТО", выполнив письменные гарантии от 15 марта 2016 года", — заявил Басурин, чьи слова приводит Донецкое агентство новостей.

Донецкая фильтровальная станция (ДФС) находится в километре от города Ясиноватая и 12 километрах от Донецка на нейтральной территории, обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов. В пятницу работу станции остановили из-за обстрелов.

Экстренная видеоконференция не дала результатов

Трехсторонняя контактная группа в субботу провела экстренную скайп-конференцию в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Во время видеоконференции группа не смогла достигнуть договоренностей по деэскалации ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции.

В КП "Донецкговодоканал" уже объявили о сокращении постаки воды в Петровский, Кировский, Куйбышевский и частично Ленинский и Киевский районоы на 15-20 %.

Пресс-центр штаба АТО: ничего не захватывали…

В пресс-центре штаба АТО в субботу заявили, что информация о занятии украинской стороной Донецкой фильтровальной станции "не соответствует действительности". Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице пресс-центра в Facebook.

Также сообщается, что в составе сил АТО находятся исключительно подразделения ВСУ "и других военных формирований, созданных согласно законам Украины".

В штабе утверждают, что украинская сторона не нарушает взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей.

В ДНР настаивают: фильтровальную станцию заняли радикалы, "будут перебои с водой". Как сообщил Басурин изданию "Слово и дело", отбивать ДФС силой не станут из опасений разрушить станцию, будут действовать дипломатическим путем через ОБСЕ и через "нормандский формат".

Обстрелы и потери: пострадали пять силовиков

В штабе АТО сообщили, что за сутки ополченцы 49 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, пять силовиков пострадали — четверо ранены, один травмирован.

Со своей стороны, ополченцы заявили, что силовики с вечера субботы и до полуночи обстреляли из минометов и противотанковых управляемых ракет 12 прифронтовых районов ДНР.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, под огнем ВСУ оказались территория Донецкого аэропорта и окрестности "Вольво-Центра" на севере Донецка, поселки Доломитное и Зайцево под Горловкой, села Спартак, Веселое, Крутая Балка, Жабичево Ясиноватского района, промзона вблизи Ясиноватой, Саханка, Дзержинское, Коминтерново.

Блокада Донбасса: перекрыто Мариупольское направление

Штаб торговой блокады Донбасса сообщил об открытии нового редута в районе поселка Новотроицкое. По информации организаторов, главная задача редута — блокирование контрабанды и контрафакта на линии Донецк-Мариуполь.

Избрана мера пресечения двум задержанным по "делу Гончаренко"

Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения для двоих подозреваемых в похищении депутата от фракции "БПП" Алексея Гончаренко. Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, а другому — домашний арест.

В четверг прокуратура Одесской области сообщила о похищении неизвестными Гончаренко. Позднее стало известно, что похищение нардепа было инсценировкой, а сам депутат исполнял роль наживки.

Читайте также: Алексей Гончаренко: человек-пиар

Сообщалось, что заказчиком похищения нардепа будто бы был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе. Троим фигурантам по делу о похищении Гончаренко предъявлены обвинения.

Порошенко утвердил Доктрину информационной безопасности

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О Доктрине информационной безопасности Украины" и утвердил Доктрину.

Документ определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в этом направлении.

В частности, согласно документу, приоритетами государственной политики в информационной сфере являются создание и развитие структур, ответственных за информационно-психологическую безопасность; развитие и защита технологической инфраструктуры для информбезопасности Украины; обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего пограничных и неподконтрольных территорий.

O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017

В субботу состоялся финал Национального отбора участника от Украины на международный песенный конкурс Евровидение-2017. По результатам финала, группа O.Torvald с песней Time будет выступать на конкурсе Евровидение в мае.

За право представлять Украину боролись Сальто Назад, MELOVIN, O.Torvald, ILLARIA, TAYANNA, ROZHDEN.

Меркель официально стала лидером земельного избирательного списка

Ангелу Меркель подавляющим большинством голосов избрали лидером предвыборного списка партии Христианско-демократический союз (ХДС) в земле Мекленбург — Передняя Померания на выборах в Бундестаг, которые состоятся в сентябре, передает DW.

За действующую главу правительства и лидера ХДС в субботу, 25 февраля, проголосовали 95% делегатов.

Свитолина победила на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на теннисном турнире в Дубае (ОАЭ). В субботу она обыграла датчанку Каролину Возняцки (10) со счетом 6:4, 6:2. Призовой фонд турнира превышает 2,3 миллиона долларов.

Вооруженный водитель наехал на пешеходов в Гейдельберге

В субботу около 16.00 (17.00 по Киеву) вооруженный ножом водитель совершил наезд на прохожих в немецком Гейдельберге, три человека пострадали, позднее один из них скончался. Полицейские ранили злоумышленника.

Ранее полиция заявила, что пока нет доказательств, что произошедшее является терактом.

Автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане

Автомобиль въехал в толпу людей, смотревших парад в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана, ранения получили по меньшей мере 50 человек. Инцидент произошел в субботу вечером в центре города во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion. По словам представителей местных властей, водитель автомобиля находился состоянии интоксикации.