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    Участники блокады Донбасса перекрыли мариупольское направление

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (528)

    (обновлено: )17802
    По информации организаторов блокады Донбасса, главная задача редута в районе поселка Новотроицкое - блокирование контрабанды и контрафакта на линии Донецк-Мариуполь.
    Блокирование ж/д переезда. Архивное фото
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Штаб торговой блокады Донбасса сообщил об открытии нового редута в районе поселка Новотроицкое.

    Участники блокады Донбасса на редуте Запорожье
    facebook.com/shtab.blokady
    Энергетическая блокада ОРДЛО: реальность или пиар?

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    "Редут получил название "Соловейко" и является первым на Мариупольском направлении", — говорится в сообщении "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

    По информации организаторов, главная задача редута — блокирование контрабанды и контрафакта на линии Донецк-Мариуполь.

    В штабе уточнили, что сейчас ведутся работы по инженерному обустройству местности, создаются отряды для разведки и перекрытия полевых путей. Также организаторы сообщили, что сеть редутов будет расширяться. 

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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