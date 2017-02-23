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    Гончаренко о похищении: я исполнял роль наживки

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    Депутат Гончаренко: "похищение" (13)

    (обновлено: )77504
    Сообщается, что специальная операция с похищением народного депутата Алексея Гончаренко длилась несколько месяцев. Глава СБУ Одесской области Сергей Батраков также сообщил, что похищение было инсценировкой.
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что инцидент с его похищением был спецоперацией, а сам он исполнял роль наживки.

    Алексей Гончаренко
    УНИАН
    Алексей Гончаренко. Справка

    Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными Гончаренко, эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины. Позднее прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что Гончаренко находится в безопасном месте, силовикам удалось предотвратить нанесение нардепу тяжких телесных повреждений, а похищение не было инсценировкой. Также он сообщил, что заказчиком похищения нардепа был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

    "Длилась эта спецоперация якобы несколько месяцев, а ее пик был приурочен к сакральной дате — 23 февраля", — сообщает Страна.ua, ссылаясь на слова депутата.

    Глава СБУ Одесской области Сергей Батраков также подтвердил, что похищение народного избранника было инсценировкой.

    Смотрите также: Похищение Гончаренко. Брифинг прокуратуры и СБУ

    "Исполнители должны были похитить Гончаренко, ослепить его и перебить ноги. А затем выбросить где-то у дороги. СБУ заранее получило информацию о подготовке похищения. Затем сделали инсценировку с похищением – видео показали заказчику похищения – Кушнареву. После того, как заказчик убедился в том, что заказ выполнен, он оплатил заказ исполнителям. Таким образом, доказательства были получены", — сообщил Батраков.

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