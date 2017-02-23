Гончаренко о похищении: я исполнял роль наживки

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что инцидент с его похищением был спецоперацией, а сам он исполнял роль наживки.

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными Гончаренко, эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины. Позднее прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что Гончаренко находится в безопасном месте, силовикам удалось предотвратить нанесение нардепу тяжких телесных повреждений, а похищение не было инсценировкой. Также он сообщил, что заказчиком похищения нардепа был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

"Длилась эта спецоперация якобы несколько месяцев, а ее пик был приурочен к сакральной дате — 23 февраля", — сообщает Страна.ua, ссылаясь на слова депутата.

Глава СБУ Одесской области Сергей Батраков также подтвердил, что похищение народного избранника было инсценировкой.

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"Исполнители должны были похитить Гончаренко, ослепить его и перебить ноги. А затем выбросить где-то у дороги. СБУ заранее получило информацию о подготовке похищения. Затем сделали инсценировку с похищением – видео показали заказчику похищения – Кушнареву. После того, как заказчик убедился в том, что заказ выполнен, он оплатил заказ исполнителям. Таким образом, доказательства были получены", — сообщил Батраков.