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    Видео с места наезда водителя на пешеходов в Гейдельберге

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    В субботу, около 16.00 (17.00 по Киеву) вооруженный ножом водитель совершил наезд на прохожих в немецком Гейдельберге, три человека пострадали, полицейские ранили злоумышленника.
    Канал RT в Youtube

    Водитель пытался скрыться с места происшествия. В настоящее время он находится в больнице. Состояние злоумышленника и одного из пострадавших прохожих оценивается как тяжелое.

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    Причины случившегося пока неясны. Полиция утверждает, что подозреваемый был остановлен в 150 метрах от места происшествия. Черный автомобиль марки Opel находился на площади Бисмаркплац, на въезде в пешеходную зону в центре города. Сейчас площадь оцеплена полицией.

    Полиция Гейдельберга опровергает слухи о психическом заболевании подозреваемого в наезде на людей в связи с тем, что личность предполагаемого злоумышленника все еще устанавливается, заявил в эфире телеканала N24 официальный представитель полиции города Норберт Шетцле (Norbert Schätzle).

    "Это спекуляции, которые имеют место. Я не могу это подтвердить таким образом", — заявил он, отвечая на вопрос журналистки о психическом состоянии мужчины.

    "Мы занимается сейчас установлением личности подозреваемого, откуда он, какие мотивы у этого поступка. Мужчина в настоящее время не может говорить. Ему оказывается помощь в клинике", — сказал Шетцле, добавив, что у полиции "нет сейчас никаких доказательств того, что речь идет о теракте".

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