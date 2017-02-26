На месте наезда на прохожих в Гейдельберге

Мужчина, который за рулем черного автомобиля марки Opel совершил в субботу наезд на пешеходов в немецком Гейдельберге и был ранен при задержании, оказался 35-летним гражданином ФРГ, заявили в городской полиции.

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Ведомство в пресс-релизе отмечает, что подозреваемый прооперирован, о его нынешнем состоянии подробностей нет.

По данным полиции, доказательств, свидетельствующих о том, что мужчина пытался совершить теракт, в данный момент расследования нет.

В субботу около 16.00 (17.00 по Киеву) вооруженный ножом водитель совершил наезд на прохожих в немецком Гейдельберге, три человека пострадали, полицейские ранили злоумышленника. Позднее один из пострадавших скончался. Двое других пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой.