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    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге

    (обновлено: )8
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    Наезд на прохожих в Гейдельберге
    Наезд на прохожих в Гейдельберге
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    @raphael_rauch
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    @raphael_rauch
    Наезд на прохожих в Гейдельберге
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    @raphael_rauch
    Наезд на прохожих в Гейдельберге
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    @raphael_rauch
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    @raphael_rauch
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    @raphael_rauch

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    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге

    Мужчина, который за рулем черного автомобиля марки Opel совершил в субботу наезд на пешеходов в немецком Гейдельберге и был ранен при задержании, оказался 35-летним гражданином ФРГ, заявили в городской полиции.

    Смотрите также: Видео с места наезда водителя на пешеходов в Гейдельберге

    Ведомство в пресс-релизе отмечает, что подозреваемый прооперирован, о его нынешнем состоянии подробностей нет.

    По данным полиции, доказательств, свидетельствующих о том, что мужчина пытался совершить теракт, в данный момент расследования нет.

    В субботу около 16.00 (17.00 по Киеву) вооруженный ножом водитель совершил наезд на прохожих в немецком Гейдельберге, три человека пострадали, полицейские ранили злоумышленника. Позднее один из пострадавших скончался. Двое других пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой.

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