Минобороны: решено остановить Донецкую фильтровальную станцию

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Минобороны сообщили, что руководство решило остановить Донецкую фильтровальною станцию (ДФС) и эвакуировать персонал из-за обстрелов со стороны ополченцев.

Между тем, как сообщается, водоснабжение поступает в штатном режиме.

"Двое суток Донецкая фильтровальная станция находится в зоне сильных обстрелов… В таких условиях обеспечивать работу… невозможно, люди практически постоянно находятся в бомбоубежище. Руководство Донецкой фильтровальной станции прекратило работу, но вода поступает к населению в штатном режиме", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фильтровальная станция частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, которые находятся на подконтрольной Киеву территории. Также станция дает воду Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории.

По данным Донецкой военно-цивильной администрации, городской резервуар заполнен. Питьевая вода поступает к населению в штатном режиме. В местном канализационном хозяйстве следят за ситуацией на фильтровальной станции и готовы к любому развитию событий.