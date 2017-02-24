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    Общество

    Минобороны: решено остановить Донецкую фильтровальную станцию

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (517)

    (обновлено: )29602
    В Минобороны сообщили, что Донецкая фильтровальная станция двое суток находится в зоне сильных обстрелов: "В таких условиях обеспечивать работу... невозможно, люди практически постоянно находятся в бомбоубежище".
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    dan-news.info

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Минобороны сообщили, что руководство решило остановить Донецкую фильтровальною станцию (ДФС) и эвакуировать персонал из-за обстрелов со стороны ополченцев.

    Павел Малыхин
    hromadskeradio.org
    Из-за обстрелов в Авдеевке воду дают по часам — Малыхин

    Между тем, как сообщается, водоснабжение поступает в штатном режиме.

    "Двое суток Донецкая фильтровальная станция находится в зоне сильных обстрелов… В таких условиях обеспечивать работу… невозможно, люди практически постоянно находятся в бомбоубежище. Руководство Донецкой фильтровальной станции прекратило работу, но вода поступает к населению в штатном режиме", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, фильтровальная станция частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, которые находятся на подконтрольной Киеву территории. Также станция дает воду Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории.

    По данным Донецкой военно-цивильной администрации, городской резервуар заполнен. Питьевая вода поступает к населению в штатном режиме. В местном канализационном хозяйстве следят за ситуацией на фильтровальной станции и готовы к любому развитию событий.

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