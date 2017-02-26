Штаб АТО: за сутки в Донбассе ранены пять военных

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что за сутки ополченцы 49 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, пять силовиков пострадали.

"В общем зафиксировано 49 обстрелов. Четверо наших военных ранены, один травмирован", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook в воскресенье.

По данным пресс-центра, на мариупольском направлении ополченцы из минометов обстреляли населенные пункты Лебединский, Чермалык, из гранатометов и стрелкового оружия — Павлополь, Чермалык, Широкино, Водяное и Гнутово. Кроме того, по данным украинских силовиков, на донецком направлении ополченцы обстреляли из минометов различных калибров Авдеевку, Зайцево, Луганское, Троицкое, а на луганском направлении, по сообщению украинских силовиков, из 120-миллиметровых ополченцы обстреляли Троицкое и Новотошковское.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.