Порошенко утвердил Доктрину информационной безопасности Украины

УНИАН

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Доктрине информационной безопасности Украины" и утвердил Доктрину.

Документ вступает в силу со дня его опубликования, сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в документе, необходимость принятия Доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации.

Документ определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что стране удастся обеспечить информационную безопасность. Он также отметил, что свобода слова является краеугольным камнем демократии.