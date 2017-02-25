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    Политика

    Порошенко утвердил Доктрину информационной безопасности Украины

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    Согласно документу, необходимость принятия Доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Доктрине информационной безопасности Украины" и утвердил Доктрину.

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    Документ вступает в силу со дня его опубликования, сообщили в пресс-службе главы государства.

    Как отмечается в документе, необходимость принятия Доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации.

    Документ определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере. 

    Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что стране удастся обеспечить информационную безопасность. Он также отметил, что свобода слова является краеугольным камнем демократии.

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