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    Россия

    Шойгу об информвойсках РФ: пропаганда должна быть умной и грамотной

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    Министр обороны РФ Шойгу сообщил, что созданные войска информационных операций "гораздо эффективнее и сильнее того управления, которое называлось контрпропагандой".
    Министр обороны РФ Сергей Шойгу
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В России созданы войска информационных операций, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    "За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее… того управления, которое называлось контрпропагандой", — сказал Шойгу, выступая на заседании Госдумы.

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    Российский министр добавил, что "пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной".

    Ранее, напомним, Шойгу заявил о большой вероятности распространения "цветных революций".

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