Шойгу об информвойсках РФ: пропаганда должна быть умной и грамотной

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В России созданы войска информационных операций, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее… того управления, которое называлось контрпропагандой", — сказал Шойгу, выступая на заседании Госдумы.

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Российский министр добавил, что "пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной".

Ранее, напомним, Шойгу заявил о большой вероятности распространения "цветных революций".