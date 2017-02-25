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    ДНР: захват Донецкой фильтровальной станции - грубое нарушение "Минска"

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (784)

    (обновлено: )70861
    По словам Костенко, Киев умышленно накаляет ситуацию на линии соприкосновения с целью привлечения внимания стран Европы и США, а правительство Порошенко манипулирует Минскими соглашениями и не стремится их выполнять.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    twitter.com/OSCE_SMM

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Захват Донецкой фильтровальной станции силовиками грубо нарушает Минские соглашения. Об этом заявил руководитель парламентской фракции "Донецкая республика" Александр Костенко.

    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    dan-news.info
    Донецкая фильтровальная станция: повреждения после обстрелов

    Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в субботу сообщил, что силовики захватили объекты фильтровальной станции под Донецком.

    Также Костенко отметил, что Киев умышленно накаляет ситуацию на линии соприкосновения с целью привлечения внимания стран Европы и США.

    "На мой взгляд, правительство Порошенко манипулирует Минскими соглашениями и не стремится их выполнять", — сказал Костенко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что руководство решило остановить Донецкую фильтровальною станцию и эвакуировать персонал из-за обстрелов со стороны ополченцев. 

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