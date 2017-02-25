ДНР: захват Донецкой фильтровальной станции - грубое нарушение "Минска"

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Захват Донецкой фильтровальной станции силовиками грубо нарушает Минские соглашения. Об этом заявил руководитель парламентской фракции "Донецкая республика" Александр Костенко.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в субботу сообщил, что силовики захватили объекты фильтровальной станции под Донецком.

Также Костенко отметил, что Киев умышленно накаляет ситуацию на линии соприкосновения с целью привлечения внимания стран Европы и США.

"На мой взгляд, правительство Порошенко манипулирует Минскими соглашениями и не стремится их выполнять", — сказал Костенко.

Ранее в Минобороны сообщили, что руководство решило остановить Донецкую фильтровальною станцию и эвакуировать персонал из-за обстрелов со стороны ополченцев.