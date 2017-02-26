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    Около 50 человек пострадали во время инцидента в Новом Орлеане - СМИ

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    По информации СМИ, в результате наезда автомобиля на толпу людей, смотревших парад в американском городе Новый Орлеан, по меньшей мере 50 людей были ранены, десяток из них критически.
    Около 50 человек пострадали во время инцидента в Новом Орлеане
    @WWLTV

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. По меньшей мере 50 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу людей, смотревших парад в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана, сообщает газета Mirror.

    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    @raphael_rauch
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге

    Смотрите также: Видео с места наезда водителя на пешеходов в Гейдельберге

    Ранее в представитель полиции города сообщила о 12 пострадавших, которые находятся в критическом состоянии.

    "По меньшей мере 50 людей были ранены, десяток из них критически", — говорится в сообщении издания.

    Инцидент произошел в субботу вечером в центре города во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion.

    По данным местного телеканала WWL-TV, госпитализированы 21 человек, еще семь пострадавших отказались от госпитализации, самому юному из пострадавших три-четыре года. Телеканал отмечает, что пострадавших госпитализировали в семь различных медучреждений.

    @DailyMirror
    Около 50 человек пострадали во время инцидента в Новом Орлеане

    По словам представителей местных властей, водитель автомобиля находился состоянии интоксикации.

    Агентство Ассошиэйтед Пресс в свою очередь сообщило, что предполагаемый виновник наезда на людей находится под стражей, он не подозревается в совершении теракта.

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