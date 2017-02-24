Существует угроза возникновения ЧС на Донецкой фильтровальной станции

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Контейнеры с жидким хлором на Донецкой фильтровальной станции (ДФС) не повреждены, но сохраняется потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, заявили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

РРанее в пятницу гендиректор компании "Вода Донбасса" Олег Мокрый сообщил, что работа Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой ряд крупных населенных пунктов Донбасса, приостановлена из-за обстрелов, персонал станции будет эвакуирован. Станция находится в километре от города Ясиноватая и 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения, обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Она постоянно подвергается обстрелам и из-за этого прекращает работу.

"По предварительной информации КП "Компания "Вода Донбасса", контейнеры с жидким хлором не повреждены, но сохраняется потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. Эксперты отмечают, что в случае попадания снаряда в здание с хлором и повреждения контейнеров ожидаемый радиус поражения людей составит до 1 километра со смертельным исходом", — говорится в сообщении министерства в Facebook.

Также ведомство сообщило со ссылкой на данные от предприятия "Вода Донбасса", что на территории Донецкой фильтровальной станции сейчас находится около 4 тонн жидкого хлора. При этом в момент повреждения хлоропровода жидкий хлор в нем отсутствовал. Специалистами компании приняты меры по недопущению утечки хлора, перекрыт поврежденный трубопровод.

Станция находится в километре от города Ясиноватая и 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения, обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Она постоянно подвергается обстрелам и из-за этого прекращает работу.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.