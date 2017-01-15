Хроника 14 января: видео с "Торнадо", запуск Falcon 9, заявление Савченко по пленным

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В субботу, 14 января, непогода накрыла запад Украины, адвокат сообщила о новых показаниях нардепа Сергея Пашинского, а в Кабмине пообещали дважды поднять пенсии. Также стало известно о смерти известного физика Ильи Лихтарева.

Подробнее о главных событиях минувших суток — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Штайнмайер констатировал кризис в ЕС

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность ситуацией в ЕС. "Там, где безработица среди молодежи составляет 50% и даже больше, естественно, не возникнет энтузиазма по поводу Европы", — отметил министр. В качестве важнейших приоритетов Штайнмайер назвал будущую стратегию в отношении мигрантов и беженцев, внутреннюю и внешнюю безопасность, рынок труда и экономику.

В Кабмине пообещали дважды поднять пенсии

В 2017 году пенсии в Украине увеличатся на 11% и будут расти дважды: с 1 мая и с 1 декабря, пообещал вице-премьер Павел Розенко. Он заверил, что пенсии будут выплачивать в полном объеме, несмотря на прогнозируемый дефицит Пенсионного фонда. "За счет детенизации бизнеса, за счет повышения минимальной зарплаты до 3200 грн, за счет поднятия зарплат в бюджетной и небюджетных сферах, мы сократим в этом году дефицит бюджета Пенсионного фонда приблизительно на 12 миллиардов гривен", − подчеркнул Розенко.

Чехия разрешила передачу Украине останков Олеся

Власти Чехии разрешили передачу Украине эксгумированных останков украинского писателя Александра Олеся. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter. По словам президента, перевозка останков писателя состоится в ближайшее время.

Трамп: Разведка признала компромат "подделкой"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разведка признала опубликованный на него компромат фальшивкой. Об этом он написал в своем Twitter. Однако Трамп не уточнил, кто так считает из представителей разведки.

Масштабное ДТП в Китае

На юге Китая в провинции Гуандун произошло масштабное ДТП с участием 19 автомобилей, в результате чего погибли шесть человек, еще 15 пострадали. После столкновения несколько машин загорелись.

Умер украинский ученый Илья Лихтарев

В ночь на 14 января умер украинский физик, профессор Илья Лихтарев. Об этом сообщил журналист Сергей Костеж. Лихтарев — один из руководителей ликвидации катастрофы на ЧАЭС, его книги переиздают до сих пор в Европе и США, создатель и директор Украинского института ядерной защиты.

Видео с "Торнадо" в суде

Журналистка Алена Лунькова в Facebook опубликовала видео из Лукьяновского СИЗО, где произошел конфликт бойцов батальона "Торнадо", во время которого один из них якобы отрезал себе ухо. Как сообщило "Громадське", ухо "торнадовцу" Максиму Глебову отрезал его экс-командир Руслан Онищенко. В то же время замначальника Киевского СИЗО Александр Савченко опроверг эту информацию. По его словам, Глебов отрезал себе ухо еще до того как произошло нападение на младшего инспектора.

Запуск ракеты Falcon 9

В субботу с космодрома военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии успешно стартовала ракета Falcon 9 частной компании SpaceX с 10 спутниками нового поколения Iridium NEXT компании Iridium Communications.

Нынешний старт первый после произошедшей 1 сентября аварии, когда Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке при подготовке к предстартовому огневому испытанию.

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Турция построила стену на границе с Ираком и Сирией

В Турции сообщили о завершении строительства бетонной стены вдоль границы с Сирией и Ираком. Протяженность модульной стены составляет 330 километров. В Генштабе Турции рассказали, что еще на 191 км отрезке южной границы страны созданы ограждения из колючей проволоки. Строительство стены проходило в рамках мер по обеспечению безопасности.

В Украине обесточены полсотни населенных пунктов

Из-за неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра) в Украине произошло обесточивание 55 населенных пунктов в двух областях. Во Львовской области обесточены 39 населенных пунктов, а в Закарпатской — 16 населенных пунктов.

Савченко признала списки пленных некорректными

Депутат Надежда Савченко заявила, что опубликованные ею списки пленных некорректны, данные будут уточняться. По ее словам, информация собиралась в течение 9 месяцев и в основном устарела. Савченко считает, что списки пленных должны были быть предоставлены всем мировым политикам, и в первую очередь "нормандской четверке".

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Вооруженный С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму

Зенитный ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в Крыму. Командующий четвертой армией ВВС и ПВО РФ генерал-лейтенант Виктор Севастьянов ранее сообщал, что боевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.

Пашинский изменил показания – адвокат

Нардеп Сергей Пашинский ("Народный фронт") изменил показания и подтвердил, что стрелял стоя. Об этом заявила адвокат потерпевшего Химикуса Марина Паринова после перекрестного допроса. "Я подтверждаю, что Сергей Пашинский резко изменил свои показания и сказал, что стрелял стоя. Это четко прозвучало…Руслана Пашинская, жена, которая находилась в автомобиле во время конфликта, отказалась отвечать на наши вопросы полностью", — сообщила Паринова.