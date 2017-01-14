Россия направит в Крым дополнительные комплексы С-400

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Командующий четвертой армией ВВС и ПВО РФ генерал-лейтенант Виктор Севастьянов заявил, что в Крыму развернут дополнительные комплексы С-400.

В субботу впервые в Крыму на боевое дежурство заступил зенитно-ракетный полк, оснащенный системой С-400. На территории подразделения прошла церемония заступления на боевое дежурство.

Отвечая во время церемонии на вопрос о дополнительных поставках С-400 в Крым, Севастьянов заявил, что "да, это всё предусмотрено, но я не буду сейчас говорить о сроках".

По его словам, сейчас боевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.

"Преимущество будет на стороне С-400, так как это более современная, цифровая система", — заявил он. Севастьянов особо подчеркнул, что на сегодняшний день ПВО Крыма способно отслеживать и сбивать, в том числе, и воздушные цели типа "невидимок".

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ получил ответ от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по ситуации со стрельбами Украины вблизи Крыма. "Мы получили ответ, но нельзя сказать, что он нас устроил. Мы продолжаем переписку с ИКАО", — заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.