Первый после аварии старт ракеты Falcon 9

"Отстыковки ступеней ракеты прошли в штатном режиме. Спутники выведены на номинальную орбиту", — говорится в сообщении интернет-портала SpaceX, который вел прямую трансляцию старта Falcon 9.

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Нынешний старт, который многократно откладывали, — первый после произошедшей 1 сентября аварии, когда ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке при подготовке к предстартовому огневому испытанию. Инцидент произошел во время заправки топлива, приблизительно за восемь минут до запуска девяти двигателей ракеты. В результате взрыва была потеряна ракета и израильский коммуникационный спутник AMOS-6.