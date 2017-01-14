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Первый после аварии старт ракеты Falcon 9

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В Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX со спутниками. Ракета стартовала в расчетные 09:54 (19:54 по Киеву) с космодрома Ванденберг. Falcon 9 выводит на орбиту десять космических аппаратов нового поколения Iridium NEXT компании Iridium Communications.
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"Отстыковки ступеней ракеты прошли в штатном режиме. Спутники выведены на номинальную орбиту", — говорится в сообщении интернет-портала SpaceX, который вел прямую трансляцию старта Falcon 9.

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Нынешний старт, который многократно откладывали, — первый после произошедшей 1 сентября аварии, когда ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке при подготовке к предстартовому огневому испытанию. Инцидент произошел во время заправки топлива, приблизительно за восемь минут до запуска девяти двигателей ракеты. В результате взрыва была потеряна ракета и израильский коммуникационный спутник AMOS-6.

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