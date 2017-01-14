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Чехия разрешила передачу Украине останков Александра Олеся

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Как сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в Twitter, перевозка эксгумированных останков Александра Олеся в Украину произойдет в ближайшее время.
Александр Олесь
Из открытых источников

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Власти Чехии разрешили передачу Украине эксгумированных останков украинского писателя Александра Олеся. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на странице в Twitter.

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"Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков А. Олеся. Готовим перевозку в Украину уже в ближайшее время", — написал он.

Ранее президент Петр Порошенко поручил МИД обеспечить перевозку останков Александра Олеся в Украину. По его словам, согласие на это дали потомки писателя. Также Петр Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.

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