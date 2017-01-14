Новый глава Нацполиции будет зависимым руководителем – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Для участия в конкурсе на должность главы Национальной полиции Украины подали документы 64 кандидата. Список желающих обнародовала Нацполиция.

Среди известных персон ныне исполняющий обязанности председателя Нацполиции Вадим Троян, начальник уголовного розыска Сергей Князев, начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко, начальник Одесского управления полиции Вячеслав Аброськин.

Прогнозами относительно кандидатуры будущего главы Национальной полиции поделился в эфире радиостанции Голос Столицы юрист, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим ви поясните триразове збільшення претендентів на посаду голови Нацполіціїї буквально за два тижні нового року?

— Я думаю, не стільки раптово. Просто дедлайн був 8 січня, і так зазвичай трапляється, що люди подають документи в останні дні. Можливо, хтось і наважився після нового року. Всіляке буває.

Як ви прокоментуєте той факт, що вісім чинних представників вищого керівництва Національної поліції візьмуть участь у конкурсі?

— В принципі, це очевидно, що вони подали. До речі, ви ще не назвали заступника голови Нацполіції Костянтина Бушуєва, який був присутнім в публічному просторі. Його всі знають. Це люди, які, в принципі, є новою командою, той самий Бушуєв, які прийшли після Майдану працювати в поліцію. Вони не асоціюються зі старою системою. В них є якісь реальні шанси змінити поліцію на сервісну службу, як це декларується реформою. Подивимось, що з цього вийде.

Те, що вони є представниками керівництва Нацполіції, піде в плюс?

— Складно сказати. Є дві протилежні думки, що це має бути людина із системи або не із системи. Але одне прізвище мало про що говорить. Тут важливіше побачити автобіографію кандидатів, важливіше побачити мотиваційні листи, програми кандидатів, які, я сподіваюсь, комісія найближчим часом опублікує.

Чи зможе ефективно реформувати правоохоронну систему людина з системи, якій іноді закидають політичну заангажованість і керованість ззовні?

— Тут насправді не важливо, хто буде цим кандидатом. Все одно є певні законодавчі обмеження, все одно є міністр внутрішніх справ, який координує, спрямовує роботу поліції. Так чи інакше, він обмежує голову в своїх повноваженнях. Наприклад, призначення заступників або начальників територіальних відділів – всі вони погоджуються з міністром. Тому тут повноцінну кадрову політику новий голова поліції, як і старий, не може проводити. Те саме стосується нормотворчої роботи, те саме стосується затвердження бюджету і, в принципі. У міністра внутрішніх справ, як було, так і залишається ряд важелів для того, щоб впливати на певні процеси, по суті, управлінські процеси, які жодного відношення до міністерства і політики не мають.

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У кого більше шансів – у людей з великим досвідом чи у нових людей?

— Це питання до членів комісії, якими саме вони критеріями будуть керуватись, тому що все-таки важливішим є програма, є команда, є якісь публічні кроки, які були оголошені кандидатом. Зараз є декілька кандидатів не із системи, які вже публічно, наприклад, в Facebook заявили, що вони хочуть робити, як вони хочуть робити і, в принципі, коли ми будемо розуміти, що людина просто подається, тому що вона і так вже в керівництві поліції і хоче очолити цей процес, чи вона реально має якусь програму, якесь бачення, як можна змінити поліцію. Тому що для всіх не секрет, що реформа дуже довга, болісна і якогось реального ефекту від неї все менше людей бачить, тому треба виправдати певну довіру громадян. А глава Нацполіції обирається строком на п’ять років, з ним укладається контракт. Це не на один рік, не на півроку, це має бути довгострокове бачення, куди рухається поліція.

Чи є кандидату, які, якщо пройдуть, то будуть питання до прозорості комісії, чи не була ця людина призначена раніше тим же міністром Аваковим?

— Звісно, така ситуація може виникнути. Нагадаю, комісія подає трьох кандидатів і вже міністр обирає їх, подає уряду, уряд затверджує. Тобто комісія є консультативною, конкурс є консультативним. Однак очевидно, що міністр має мотивувати, пояснити свій вибір, тому продовжуємо наполягати на прозорості, відкритості цього процесу, для того, щоби кандидат дійсно був за якимись критеріями кращим за інших.

Вам не здається, що цей конкурс проводиться для галочки?

— Можливо, але тут зовсім скептично до цього ставитись не можна і думати, що Троян візьме і виграє, як кажуть журналісти. Все-таки можливим є, щоби ця процедура, цей прецедент, який ми сподіваємось закріпити на рівні закону, і в подальшому у нас всі голови Нацполіції обирались би за конкурсом і за певними умовами. Тобто якщо є політична воля у міністра призначити свою людину, тут конкурс – не конкурс, нічого з цим не поробиш, а ми будемо сподіватись на краще.

Може якась кандидатура бути для вас несподіванкою?

— Може. Враховуючи склад комісії, це може бути, дійсно, людина не з системи, доволі багато адвокатів серед цих 64 претендентів, і якщо міністр призначить таку людину, то це буде, дійсно, щось незвичайним для самої комісії. Але тут дуже сильно залежить від цієї людини, як вона далі побудує роботу, оскільки вона прийде працювати в систему, яка оновилась тільки зовні, але всі ключові посади, начальники департаментів люди старої системи. Це автоматично не робить їх негідниками, але певні практики роботи, менталітет в них залишається, і певні вимоги до управління будуть до нового голови. Тут дуже сильно залежить від того, які він себе поведе.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.