Резонанс вокруг писателя Олеся. Не до живых, прах – национальная идея

Роман Степняк – обозреватель, для РИА Новости Украина

Народный депутат Вадим Рабинович дал маху. В прямом эфире на одном из телеканалов, рассуждая о перезахоронении поэта Александра Олеся, выдал искрометную цитату: "Я считаю, что людьми вот этими, которые живут за границей, нужно заниматься сегодня. Сегодня колоссальная диаспора — посылают ее, с ней не разговаривают. Как только человек умирает — давайте перевезем 250 тысяч похороненных за границей украинцев. Ну что за безумие. Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет? Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто. Зато сейчас давайте перезахороним".

Ошибся человек, не заглянул хотя бы в Википедию. Александр Олесь (Александр Иванович Кандыба) умер в 1944 году и все вопросы по этому поводу – лишние. Оплошность народного депутата вызвала шквал критики и издевательств среди коллег и в социальных сетях. Смею предположить, что наиболее голосистыми оказались те, кто впервые услышал эту фамилию, благодаря конфузу Рабиновича. Отнюдь не литературоведы собрались под куполом Верховной Рады, чтобы рассуждать о творческом наследии человека трудной судьбы, которого свела в могилу смерть родного сына, Олега Ольжича, одного из лидеров ОУН, замученного гестаповцами в концентрационном лагере Заксенхаузен. Судьба драматичная, могла бы стать сюжетом для художественного осмысления целой эпохи, но не суждено.

Писатель Александр Олесь покоился на Ольшанском кладбище в Праге, и до его могилы на исторической родине долгие годы дела никому не было. В советские времена он числился среди не чтимых тогда "буржуазных националистов", изредка вспоминали о нем и в постсоветское время. Как выяснилось, в мире был единственный человек, который заботился о могиле поэта. Это гражданин Чехии украинского происхождения Владимир Михайлишин. Он добросовестно исполнял все необходимые процедуры, предписанные чешским законодательством, платил ренту за место на кладбище. Сумма не особо впечатлительная, примерно 2 тысячи крон в год. В гривнах примерно столько же.

Недавно Владимир Михайлишин умер. Его сын, прагматичный европеец, не обремененный патриотическими чувствами к далеким предкам, посчитал, что миссия отца исполнена, и принял решение место на кладбище, где покоились останки украинского поэта, зарезервировать под могилу своего отца. Сейчас спорят, было ли это желание завещанием Михайлишина-старшего, или сын решил за отца сам, но это не суть важно. Прах Александра Олеся из могилы изъяли и поместили в кладбищенский депозитарий. Все соответствует нормам закона Чешской республики, и, если бы случайно информация не попала в местную печать, история на этом и закончилась бы.

Тревогу подняли постфактум, вмешалось консульство, украинская община, скорее всего, события получат неожиданное развитие. В Украине этот случай получил особый резонанс. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович потребовал перезахоронения праха Олеся в Украине. "По нашему мнению, он должен быть перезахоронен в Киеве. Лучше всего на это сгодится именно теперь создаваемая аллея почетных захоронений на Лукьяновском кладбище. Это центр Киева, довольно большая аллея, которая может вместить около 500 захоронений. Именно там может быть похоронен Александр Олесь, а затем другие деятели украинской культуры и истории".

Идея была подхвачена и на правительственном уровне. Профильных чиновников опередил министр инфраструктуры Владимир Омелян. В своем Facebook он суть вопроса изложил кратко: "Дорошенко, Головатый, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалец, Скоропадский, Петлюра, Винниченко. Все сотни героев, которые жили Украиной, а Украина жива благодаря их жертвенности. Последний приют должна дать украинская земля, в Украинском Пантеоне, а не кладбища мира".

Этот список пополняется все новыми и новыми фамилиями. Например, в Болгарии захоронен известный общественный деятель Михаил Драгоманов, в Нидерландах – полковник Корпуса Сечевых Стрельцов Евгений Коновалец, в Польше покоится автор музыки Государственного гимна Михаил Вербицкий, во Франции – писатель Владимир Винниченко, главный атаман войск УНР Симон Петлюра и главнокомандующий УПА Нестор Махно, в Германии находятся могилы гетмана Павла Скоропадского, лидера ОУН Степана Бандеры и министра правительства УНР Дмитрия Дорошенко, а в Молдове находятся могилы гетмана Ивана Мазепы и его соратника, автора первой Конституции Украины Пилипа Орлика.

А вот здесь на минутку задумаемся и вникнем в то, что хотел, но не сумел сказать народный депутат Вадим Рабинович. А не пиар на разрытых погостах организовали себе политики в преддверии назревающих выборов? Если вопрос об увековечивании памяти известных украинцев важен для государства и общества, то заниматься им нужно методично и ежедневно. Кстати сказать, и соответствующее решение об этом имеется, еще два года назад было заявлено о создании соответствующего Пантеона, распоряжение подписано главой государства, утвержден оргкомитет во главе с тогдашним премьер-министром Арсением Яценюком, в его состав вошли тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк, глава АП Борис Ложкин, министр культуры Вячеслав Кириленко, нардеп Николай Княжицкий, а также различные деятели культуры.

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Что ж тогда ломиться в открытые двери? Другое дело, что практика принятия решений у нас весьма своеобразная, главное – выделить средства, а там – хоть не рассветай! Что теперь взять с Яценюка или с Ложкина? Да и с деньгами идея трудно осуществима. Время течет своим чередом, и погосты покрываются исторической пылью. Прах усопших по человеческим законам беспокоить не принято, ведь на разрытых могилах цветы не растут…