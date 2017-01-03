Порошенко поручил выяснить возможность перезахоронения Олеся в Украине

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КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел выяснить, возможно ли перезахоронение в Украине прозаика и поэта Александра Олеся, который похоронен в Праге.

"Президент поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию захоронения известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии, а также связаться с его родственниками в Канаде для выяснения возможности перезахоронения его в Украине", — написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Facebook.

Напомним, в 1907 году вышел известный сборник Олеся "С печалью радость обнялась". В 1919 году после большевистского переворота покинул Украину, впоследствии эмиграция стала трагедией всей жизни писателя. Олесь является отцом одного из лидеров ОУН, писателя и археолога Олега Ольжича. Умер вскоре после того, как получил сообщение о гибели сына. Похоронен в столице Чехии.