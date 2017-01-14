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Умер известный украинский ученый Илья Лихтарев

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Украинский ученый Илья Лихтарев был одним из руководителей ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, создателем и директором Украинского института ядерной защиты.
Илья Лихтарев
Sergii Kostezh / Facebook

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Сегодня ночью умер украинский ученый, профессор Илья Лихтарев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Костеж.

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"Он — один из руководителей ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, физик, чьи книги переводили и переиздают до сих пор в Европе и США, создатель и директор Украинского института ядерной защиты, одного из немногих современных исследовательских центров в своей сфере, авторитет которого признается во всем мире. Человек, который в Украину приехал впервые в 1986 году и стал украинцем”, — написал Костеж.

Ранее сообщалось, что бывший муж сестры королевы Великобритании Елизаветы Второй принцессы Маргарет, знаменитый фотограф Энтони Армстронг-Джонс, лорд Сноудон, скончался в возрасте 86 лет.

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