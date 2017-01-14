Умер известный украинский ученый Илья Лихтарев

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Сегодня ночью умер украинский ученый, профессор Илья Лихтарев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Костеж.

"Он — один из руководителей ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, физик, чьи книги переводили и переиздают до сих пор в Европе и США, создатель и директор Украинского института ядерной защиты, одного из немногих современных исследовательских центров в своей сфере, авторитет которого признается во всем мире. Человек, который в Украину приехал впервые в 1986 году и стал украинцем”, — написал Костеж.

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