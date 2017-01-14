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Турция построила 330-километровую стену на границе с Сирией и Ираком – СМИ

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Благодаря предпринятым мерам безопасности, за последний год предотвращено 57186 попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией.
Флаг Турецкой Республики
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В Турции завершено строительство модульной бетонной стены протяженностью 330 километров на границе с Сирией и Ираком. Строительство стены проходило в рамках мер по обеспечению безопасности, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на турецкий генштаб.

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Сообщается также, что еще на 191-километровом отрезке южной границы созданы ограждения из колючей проволоки.

По данным источника агентства, благодаря предпринятым мерам безопасности, за последний год предотвращено 57186 попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией. Задержаны 424641 человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей (390336 человек) — сирийцы.

При этом число наемников, пытавшихся примкнуть к террористической группировке "Исламское государство", снизилось в семь раз по сравнению с 2015 годом, сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что Минобороны России и Генштаб Вооруженных сил Турции подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

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