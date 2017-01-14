В Калифорнии впервые после аварии стартовала ракета Falcon 9

КИЕВ, 14 янв – РИА Новости Украина. В Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX со спутниками.

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Ракета стартовала в расчетные 09:54 (19:54 по Киеву) с космодрома Ванденберг. Falcon 9 выводит на орбиту десять космических аппаратов нового поколения Iridium NEXT компании Iridium Communications.

Видео запуска ракеты-носителя ведет портал Spaceflight Now.

"Отстыковки ступеней ракеты прошли в штатном режиме. Спутники выведены на номинальную орбиту", — говорится в сообщении интернет-портала SpaceX, который вел прямую трансляцию старта Falcon 9.

Нынешний старт, который многократно откладывали, — первый после произошедшей 1 сентября аварии, когда ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке при подготовке к предстартовому огневому испытанию. Инцидент произошел во время заправки топлива, приблизительно за восемь минут до запуска девяти двигателей ракеты. В результате взрыва была потеряна ракета и израильский коммуникационный спутник AMOS-6.