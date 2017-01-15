Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

Зенитный ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в Крыму, сообщила пресс-служба ЮВО РФ.

"Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году. Личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что командующий четвертой армией ВВС и ПВО РФ генерал-лейтенант Виктор Севастьянов заявил, что в Крыму развернут дополнительные комплексы С-400.