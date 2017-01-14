Онищенко не отрезал ухо "торнадовцу" - замначальника СИЗО

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Заместитель начальника Киевского СИЗО Александр Савченко опроверг информацию о том, что ухо бойцу расформированной роты "Торнадо" Максиму Глебову отрезал его экс-командир, а не он сам, передает "Громадське".

"Я видел это видео, но не могу объяснить, что там произошло, я не видел. Со слов дежурного, Глебов отрезал себе ухо еще до того как произошло нападение на младшего инспектора. Затем он (Глебов) пытался бросаться на сотрудников и его держали "торнадовцы" вот и все", — сказал Савченко.

В Министерстве юстиции заявили, что "расшифровка видео с серверов затянута на час". "Если окажется, что видео достоверное, будет проведено расследование и сделаны определенные выводы", — сказал "Громадському" заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

Он также отметил, что если подтвердится информация о том, что ухо Глебову отрезал именно его экс-командир Руслан Онищено, то "было бы логичным в дальнейшем содержать их в разных местах".

Сам арестованный экс-командир роты "Торнадо" Руслан Онищенко также заявил, что не отрезал ухо Максиму Глебову.

По его словам, он пытался "осмотреть рану и вытереть кровь".

"Я пытался понять, что делать. Я вытирал кровь, чтобы увидеть рану и понять, что нужно: тряпка, снег или перекись", — сказал Онищенко.

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Ранее о нападении "торнадовцев" на охрану изолятора сообщил журналист Роман Синицын. Позже он добавил, что есть версия, согласно которой произошел конфликт между конвоем и бойцами расформированной спецроты, и один из них, Максим Глебов (позывной Ахиллес), "порезал себе ухо". Позднее народный депутат фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук уточнил, что у заключенных забрали спортивный инвентарь и поставили новые решетки на окнах, в знак протеста один из "торнадовцев" отрезал себе ухо заточкой и бросил им в надзирателя. Мосийчук отметил, что в ответ сотрудники СИЗО закрылись в оружейной и просидели там 2 часа, а один из надзирателей от вида крови упал в обморок. Вместе с тем в Минюсте сообщили, что ситуация была управляемой.

Напомним, конфликт в СИЗО удалось разрешить, и к 23:30 арестованных развели по камерам. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, врачи оценивают его состояние как стабильное.