Адвокат: "торнадовец" отрезал себе ухо после издевательств майора СИЗО

По словам Якимова, у "торнадовцев" нет претензий к руководству Лукьяновского СИЗО, однако "есть три-четыре человека", которые "постоянно их там гнобят и обзывают".

Адвокат заявил, что перед конфликтом к Глебову подошел майор и заявил, что "у него нет ранений или что он боли не умеет терпеть". После этого "торнадовец" взял со стола жестянку и "половину уха себе отрезал", сообщил Якимов в эфире HromadskeTV.

Сотрудники СИЗО "испугались и разбежались в разные стороны", а остальные заключенные услышали крики и забрали у Глебова жестянку.

Инцидент в СИЗО произошел 11 января. Народный депутат от фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщал, что у заключенных забрали спортивный инвентарь и поставили новые решетки на окнах, в знак протеста один из "торнадовцев" отрезал себе ухо заточкой и бросил им в надзирателя. Мосийчук отметил, что в ответ сотрудники СИЗО закрылись в оружейной и просидели там 2 часа, а один из надзирателей от вида крови упал в обморок. Вместе с тем, в Минюсте сообщили, что ситуация была управляемой.