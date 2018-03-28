Эквадор лишил Ассанжа средств связи с внешним миром

NIKLAS HALLE'N / AFP

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Правительство Эквадора лишило основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, укрывающегося в посольстве страны в Лондоне, средств связи с внешним миром, говорится в опубликованном в среду официальном коммюнике властей страны.

"Данная мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами", — отмечается в заявлении эквадорского правительства.