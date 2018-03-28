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    В мире

    Эквадор лишил Ассанжа средств связи с внешним миром

    (обновлено: )66
    Данная мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами.
    Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
    NIKLAS HALLE'N / AFP

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Правительство Эквадора лишило основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, укрывающегося в посольстве страны в Лондоне, средств связи с внешним миром, говорится в опубликованном в среду официальном коммюнике властей страны.

    "Данная мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами", — отмечается в заявлении эквадорского правительства.

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