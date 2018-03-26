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    Нобелевский комитет разрушил миф об Эйнштейне

    (обновлено: )35240
    Как сообщили в комитете Нобелевской премии, "вопреки распространенному мифу, Альберт Эйнштейн хорошо учился математике в старшей школе".
    Альберт Эйнштейн
    twitter.com/NobelPrize

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Альберт Эйнштейн хорошо учился в старшей школе, хотя бытует совершенно обратное мнение, сообщили в комитете Нобелевской премии в Twitter.

    "Вопреки распространенному мифу, Альберт Эйнштейн хорошо учился математике в старшей школе", — говорится в сообщении.

    Комитет премии предоставил атестат с отметками Эйнштейна.

    "Этот аттестат зрелости был выдан Эйнштейну в возрасте 17 лет. В подсчете шесть баллов — самый высокий, 1 = самый низкий. Фотография была сделана в тот же день, когда он получил свои оценки в 1896 году," — добавили в сообщении. 

    twitter.com/NobelPrize
    Аттестат зрелости Эйнштейна

    В аттестате зафиксировано, что по точным предметам у ученого был самый высокий балл.

    У Эйнштейна была только одна тройка.

    Напомним, ранее шутливое послание Альберта Эйнштейна девушке, отказавшей ему в свидании, продали в Израиле.

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