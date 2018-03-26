Нобелевский комитет разрушил миф об Эйнштейне

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Альберт Эйнштейн хорошо учился в старшей школе, хотя бытует совершенно обратное мнение, сообщили в комитете Нобелевской премии в Twitter.

"Вопреки распространенному мифу, Альберт Эйнштейн хорошо учился математике в старшей школе", — говорится в сообщении.

Комитет премии предоставил атестат с отметками Эйнштейна.

"Этот аттестат зрелости был выдан Эйнштейну в возрасте 17 лет. В подсчете шесть баллов — самый высокий, 1 = самый низкий. Фотография была сделана в тот же день, когда он получил свои оценки в 1896 году," — добавили в сообщении.

twitter.com/NobelPrize Аттестат зрелости Эйнштейна

В аттестате зафиксировано, что по точным предметам у ученого был самый высокий балл.

У Эйнштейна была только одна тройка.

Напомним, ранее шутливое послание Альберта Эйнштейна девушке, отказавшей ему в свидании, продали в Израиле.