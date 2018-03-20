Единственный самец белого носорога умер в Кении

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Последняя мужская особь северного белого носорога по имени Судан умерла в Кении в возрасте 45 лет, сообщается в микроблоге кенийского заповедника Ol Pejeta в Twitter.

"Все мы в Ol Pejeta опечалены смертью Судана. Он был отличным представителем своего вида, и мы будем помнить его за тут работу, которую он проделал, чтобы обратить внимание общественности по всему миру на то затруднительное положение, в котором находятся не только носороги, но и тысячи других вымирающих видов в результате разрушительной деятельности людей", — заявил генеральный директор заповедника Ричард Винь (Richard Vigne).

Согласно заявлению, после смерти носорога Судана на планете осталось лишь две самки этого вида: его дочь Наджин и внучка Фату.

Как сообщает заповедник, единственной надеждой на продолжение вида является разведение потомства путем экстракорпорального оплодотворения с использованием яйцеклеток оставшихся самок и сохранившихся сперматозоидов мужских особей. Суррогатными матерями могут стать самки южного белого носорога.

Белый носорог является крупнейшим представителем носорогов и вторым по величине животным после слона, проживающим на суше. Этот вид носорога делится на два подвида – южный и северный. Южные белые носороги обитают в ЮАР, Намибии, Зимбабве и Мозамбике. Оба вида находятся под угрозой исчезновения в виду распространенного в регионе браконьерства.

Ранее сообщалось, что в интернете появились кадры битвы двух носорогов за территорию в Южной Африке. Инцидент произошел в старейшем африканском заповеднике Хлухлуве-Умфолози.